해군 기동함대, 동·서·남해서 6일간 기동훈련… 이지스함 앞세워 탄도미사일 탐지·추적

AI 핵심 요약beta
- 해군 기동함대가 1일부터 동·서·남해에서 해양기동훈련을 했다.
- 이지스구축함 등 함정 10여 척과 항공전력이 방공·대잠전을 숙달했다.
- 해군은 4일 제주 남방에서 탄도미사일 탐지·추적훈련을 했다.
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방공·대잠·대함전 복합상황 대응에 기동군수지원까지 훈련
4일 제주 남방서 마라도함 등 합동순항훈련전단과 전술기동
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 해군 기동함대가 이지스구축함을 주축으로 동·서·남해에서 해상기동훈련을 벌이고 있다. 탄도미사일 탐지·추적 훈련도 포함됐다.
해군은 기동함대사령부가 지난 1일 시작한 해양기동훈련을 오는 6일까지 진행한다고 4일 밝혔다. 이지스구축함 정조대왕함(8200t급)과 율곡이이함(7600t급)을 비롯해 구축함, 군수지원함, 호위함 등 함정 10여 척이 참가했다. 해군 해상초계기와 해상작전헬기, 공군 전투기도 투입됐다.
훈련은 관할 해역을 특정하지 않고 부여된 임무를 수행하는 기동함대의 특성을 반영해 짜였다. 참가 전력은 방공전, 대잠전, 대함전 상황이 복합적으로 발생하는 경우를 상정해 대응 절차를 숙달한다. 작전 지속능력을 높이기 위한 기동군수지원도 실시한다.
탄도미사일 탐지·추적 훈련은 기동함대가 해양 기반 한국형 3축체계의 핵심 부대라는 점을 고려해 실시한다.
4일 오전에는 제주 남방 해상에서 합동순항훈련전단과 전술기동, 헬기 이·착함 등 해상 훈련을 벌였다. 전단은 대형수송함 마라도함(1만4500t급)과 상륙함 일출봉함·노적봉함(4900t급)으로 구성됐다.
훈련을 준비한 배상훈 기동함대 작전참모(대령)는 "다양한 해역에서 다양한 위협에 대응하는 작전 수행능력을 한층 더 강화할 것"이라고 말했다. 이어 "어떠한 상황에서도 부여된 임무를 완수할 수 있도록 전투준비태세를 확고히 하겠다"고 했다.
gomsi@newspim.com