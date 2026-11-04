제멜코바 수소위원회 CEO "한국 수소 생태계, 글로벌 모범 될 수 있다"

AI 핵심 요약beta
- 이바나 제멜코바 CEO가 4일 한국 수소 생태계를 글로벌 모범 사례로 평가했다
- 한국은 수소 모빌리티와 공급망을 기반으로 산업 확장을 추진해야 한다고 강조했다
- 투자 신뢰를 높이고 공급과 수요를 연결해야 수소산업 성장이 가능하다고 진단했다
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"투자 환경 신뢰 중요…현대차 기술·경험으로 일자리 확대"
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 이바나 제멜코바 수소위원회 최고경영자(CEO)가 한국의 수소 생태계를 글로벌 모범 사례로 평가했다. 수소 모빌리티를 중심으로 쌓아온 기술과 공급망을 바탕으로 산업 확장을 추진할 수 있다는 진단이다. 수소산업의 투자 동력을 유지하려면 투자 환경에 대한 신뢰를 높이고 공급과 수요를 긴밀하게 연결해야 한다고 강조했다.
제멜코바 CEO는 4일 오후 경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 '월드 하이드로젠 엑스포 2026' 현대차그룹 부스에서 기자들과 만나 한국 수소 사업의 글로벌 롤모델 가능성에 대해 "100% 모범이 된다고 할 수 있다"고 말했다.
그는 각국이 더 깨끗하고 저렴하며 지속가능한 에너지를 확보하는 방향으로 정책을 추진하고 있다고 설명했다. 수소 생태계 역시 에너지의 생산과 활용을 연결해 이러한 목표를 달성하는 데 기여해야 한다는 취지다.
제멜코바 CEO는 수소위원회가 지금까지 약 2000개의 프로젝트를 추적해 왔다며 "공급과 수요가 잘 연결돼 있는 생태계 덕분에 우리가 생각해 왔던 목표를 더욱 빨리 달성할 수 있다"고 말했다.
한국의 강점으로는 수소 모빌리티 시장과 산업 공급망을 꼽았다. 그는 "한국은 확실히 수소 모빌리티에 있어서 개척자였고 굉장히 강력한 기반을 갖추고 있다"며 "한국에 올 때마다 공급망을 보고 정말로 놀라곤 한다"고 밝혔다.
이어 한국의 공급망이 독특한 강점과 다양한 장점을 갖추고 있다며 이를 지속적으로 강화하고, 확보한 제품과 기술을 활용해 수소 생태계의 상업적 확장을 추진해야 한다고 제언했다.
투자 활성화를 위한 핵심 조건으로는 신뢰를 제시했다. 제멜코바 CEO는 "투자자들에게 가장 중요한 것은 투자 환경에 대한 믿음"이라며 "굉장히 실용적인 정보가 제공돼야 한다"고 강조했다.
국가별 수소산업 육성 전략은 각자의 여건에 맞춰야 한다고 설명했다. 에너지 수입 의존도가 높은 국가는 파트너십을 강화하고, 재생에너지가 풍부한 국가는 수소 생산 경쟁력을 활용하는 방식이다.
그는 중국이 정부의 전략적 판단에 따라 수전해 기술 등에 적극적으로 투자하고 있으며, 인도는 경제 발전과 에너지 수출국으로의 전환 가능성에 주목하고 있다고 소개했다. 한국에 대해서는 "강력한 수소 모빌리티 시장으로 시작했으니 이것을 잘 활용해서 앞으로 나아갔으면 좋겠다"고 말했다.
현대차그룹의 역할에 대해서는 수소 기술 확산과 산업 공급망 활성화 측면에서 의미를 부여했다. 제멜코바 CEO는 장재훈 현대차그룹 부회장이 지난 2년간 수소위원회 공동의장으로 활동해 왔다며 현대차의 경험을 회원사들과 공유해 왔다고 설명했다.
그는 수소 모빌리티 확대가 기후 안보뿐 아니라 부품과 인력, 지식재산(IP) 등이 연결된 산업 생태계에도 도움이 된다고 평가했다. 기존 자동차 산업에서 축적한 기술과 경험이 수소산업의 성장 기반이 될 수 있다는 설명이다.
제멜코바 CEO는 "지금까지 쌓아왔던 기술이나 지식을 통해 앞으로 나아가야 한다"며 "내연기관 자동차에서 배웠던 것을 활용하면 일자리와 기회들이 더욱 많이 창출될 것"이라고 말했다.
chanw@newspim.com