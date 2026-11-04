선관위 특검, 중앙선관위 등 압수수색…40여곳 투표록 위·변조 혐의

AI 핵심 요약beta
- 이태한 특검팀은 4일 중앙선관위와 서울선관위를 압수수색했다
- 특검팀은 전국 40여개 투표소 투표록 위·변조 정황을 포착했다
- 특검팀은 투표용지 부족 사태와 직무유기 혐의를 함께 수사했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
중앙선관위원장실·사무총장실 등 압수수색
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 지난 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 등을 수사하는 이태한 특별검사팀이 중앙선거관리위원회의 지시로 전국 40여개 투표소의 투표록이 사후 위·변조된 정황을 포착하고 강제수사에 나섰다.
특검팀은 4일 오전 9시께부터 중앙선관위와 서울시선관위에 대한 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔다.
특검팀에 따르면 지난 6·3 지방선거 당시 투표용지 부족 사태로 일련번호가 인쇄되지 않은 이른바 '무번호 투표용지'가 전국 140여개 투표소에 배포돼 실제 사용됐다.
이후 중앙선관위가 선거 직후 전국 각급 선관위에 투표록의 사후 기재를 지시하고 그 결과를 취합한 정황이 포착됐다는 것이 특검팀의 설명이다.
투표록은 선거 당일 투표용지 관리와 교부, 투표 진행 상황 등을 기록하는 공문서다. 투표관리관 등이 투표 당일 작성하며, 개표가 종료되면 봉인해 당선인의 임기가 끝날 때까지 보존해야 한다.
특검팀은 중앙선관위의 지시를 받은 각급 선관위가 뒤늦게 투표록에 무번호 투표용지의 일련번호를 임의로 기재하거나, 투표용지 부족에 대비해 대책을 요청했다는 내용 등을 '특이사항' 란에 추가한 것으로 파악했다.
이처럼 투표록이 위·변조된 것으로 의심되는 투표소는 무번호 투표용지가 배포된 전국 140여개 투표소 가운데 최소 40여곳에 이르는 것으로 조사됐다.
특검팀은 위·변조된 투표록이 중앙선관위에 취합된 뒤 국회 등에 위·변조 사실이 알려지지 않은 채 제출됐을 가능성도 들여다보고 있다.
이번 투표록 위·변조 혐의는 특검팀이 새롭게 포착한 것으로, 이날 압수수색 영장에는 투표용지 부족 사태와 관련한 직무유기 혐의도 포함됐다.
특검팀은 특별검사보 1명과 부장검사를 포함한 검사 4명, 포렌식 수사관 14명, 수사관 25명 등 총 44명을 투입했다. 압수수색 대상에는 중앙선관위원장실과 사무총장실을 비롯한 중앙선관위 10개 부서가 포함됐다.
특검팀은 "이번 투표록 위·변조를 포함해 투표용지 부족 사태를 둘러싼 각종 의혹에 대해 철저히 수사해 그 진상을 규명하고 책임소재를 밝히는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
hong90@newspim.com