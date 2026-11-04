한컴, 토펙엔지니어링과 건설 AI 에이전트 개발한다

AI 핵심 요약beta
- 한컴은 4일 토펙엔지니어링과 건설·엔지니어링 AI 개발에 협력했다
- 양사는 과업 분석과 문서 작성 지원 AI 에이전트를 개발한다
- 한컴은 실증 후 본사업 전환과 산업별 적용 확대를 검토한다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 한컴이 토펙엔지니어링 건축사사무소와 손잡고 건설·엔지니어링 분야에 특화된 인공지능(AI) 에이전트를 개발하기로 했다.
한컴은 4일 토펙엔지니어링 건축사사무소와 '에이전틱 OS 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.
양사는 실제 업무 환경과 데이터를 기반으로 엔지니어링 문서 작성에 특화된 AI 에이전트를 개발한다. 개념검증(PoC)을 통해 활용 가능성을 검증할 계획이다.
실증은 발주처가 제시한 과업 요구사항 분석과 문서 작성 지원에 초점을 맞춘다. AI 에이전트는 사내 기술자료와 수행 경험을 반영해 문서 주요 항목의 초안을 작성하고 한글의 도형 기능을 활용한 도식 작성과 발주처별 서식·분량 조정까지 지원한다.
한컴은 문서 기술과 에이전틱 OS를 결합해 엔지니어링 업무의 효율을 높일 방침이다. 양사는 실증 결과를 바탕으로 본사업 전환과 적용 범위 확대를 검토한다.
한컴은 그간 BGF그룹에 AI 솔루션을 공급하고 남양유업과 에이전틱 OS 실증 협력을 추진해 왔다. 이번 협력을 통해 건축·엔지니어링 기업으로 사업 기회를 넓힐 계획이다.
김연수 한컴 대표는 "한컴의 문서 기술과 에이전틱 OS를 결합해 산업 현장의 업무 생산성과 효율성을 극대화하겠다"며 "산업별 특화 모델을 고도화하고 기업 AX 사업을 확대하겠다"고 말했다.
origin@newspim.com