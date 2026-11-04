KT·고려대, AI 공동연구 성과 발표…국제학회 논문 12건 채택

AI 핵심 요약beta
- KT가 4일 고려대와 1년간 진행한 AI 공동연구 성과를 공개했다
- 양측은 AI 에이전트 등 분야에서 국제학회 논문 12건을 채택했다
- KT는 연구 기술을 AI 모델과 서비스에 적용하고 후속 과제를 발굴한다
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연구 결과 자사 AI 서비스에 적용
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = KT는 고려대학교와 지난 1년간 진행한 인공지능(AI) 공동연구에서 국제학회 논문 12건이 채택됐다고 4일 밝혔다.
양측은 서울 서초구 KT우면연구센터에서 연구진 50여 명이 참석한 가운데 'KT-고려대 산학 공동연구센터 최종 성과 워크숍'을 개최했다.
공동연구는 AI 에이전트, 멀티모달 추론, 피지컬 AI, 데이터 등급 분류, AI 안전·신뢰성 등 분야에서 진행됐다. 연구 결과는 자연어처리 분야 학회인 EMNLP를 비롯해 NeurIPS, CIKM, SIGIR 등 국제학회에서 총 12건의 논문으로 채택됐으며 관련 특허도 확보했다.
국내에서는 한국컴퓨터종합학술대회(KCC 2026) 우수발표논문상을 수상했다. 지난 5월에는 한국 문화에 특화된 멀티모달 AI 안전성 평가 기준인 'KSAFE-MM'을 공개했다.
KT는 공동연구에서 확보한 기술을 자사 AI 모델과 서비스, 플랫폼에 적용하고 사업 수요에 맞춘 후속 연구개발 과제를 발굴할 계획이다.
박재형 KT AX미래기술원장 상무는 "연구 결과를 KT의 AI 모델·서비스·플랫폼에 내재화하고, 사업과 기술 수요를 반영한 개방형 연구개발 협력을 지속 확대하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com