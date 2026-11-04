뉴욕증시, 혼조 마감…AI주 반등에 나스닥 0.83%↑

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중간선거 개표 앞두고 저가 매수…반도체 급반등, 애플 마진 우려에 2%↓

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 3일(현지시간) 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 혼조세로 마감했다. 중간선거 결과를 앞두고 인공지능(AI) 대형주가 반등하며 나스닥을 끌어올렸지만, 애플이 실적 실망에 내리며 다우를 눌렀다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 대비 197.26포인트(0.38%) 내린 5만1786.72에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 27.52포인트(0.36%) 오른 7568.92, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 207.65포인트(0.83%) 상승한 2만5372.01을 기록했다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 1.37% 내린 20.86이었다.

최근 며칠 눌렸던 기술주로 저가 매수가 들어왔다. 인프라 스트럭처 캐피털 매니지먼트의 제이 햇필드 최고경영자(CEO)는 "애플 같은 안전한 기술주에서 반도체 같은 더 위험한 기술주로 옮겨가는 순환매"라며 "위험이 큰 나스닥 주도 장세에서의 저가 매수"라고 말했다.

반도체주는 급반등했다. 마이크론과 엔비디아가 각각 2% 넘게 올랐고, 이날 장 마감 후 실적을 내는 AMD와 브로드컴은 3%대 상승했다. 필라델피아 반도체 지수는 2.63% 뛰었다. 반면 애플은 1.90% 내렸다. 메모리 칩 가격 상승으로 연말 분기 매출총이익률이 압박받을 것이라고 경고한 데다, 아이패드 매출이 기대에 못 미친 탓이다.

미국 뉴욕증권거래소(NYSE).[사진=로이터 뉴스핌] 2026.11.04 mj72284@newspim.com

나스닥100지수는 전날 10월 6일 사상 최고 종가 대비 10% 넘게 떨어져 조정 국면에 진입했다. AI 인프라에 대한 막대한 투자가 단기 현금 창출을 앞지른다는 우려 때문이다. 지난주 아마존과 알파벳도 실적 발표 후 AI 지출 부담 우려에 급락한 바 있다.

시장의 눈은 중간선거 개표로 향했다. 유권자들은 트럼프 대통령 집권 후반기 2년의 의회 지형을 결정한다. 여론조사와 중립적 분석가들은 민주당의 하원 탈환을 점치지만, 상원은 불확실하다. 예측시장에서는 민주당의 상원 장악 확률을 75% 가까이 보기도 한다.

마호니 자산운용의 켄 마호니 CEO는 "시장은 재정정책과 규제, 세금, 정부 지출에 미칠 영향을 가늠할 것"이라며 "오랫동안 예견된 변동성 이벤트였던 만큼 이를 넘기는 게 좋다"고 설명했다.

모간스탠리는 이번 선거가 시장을 짓눌러온 불확실성을 걷어낼 것이라며, 6월 시작된 조정이 막바지(final innings)에 있다고 봤다. 더세븐스리포트의 톰 에세이에 따르면 1950년 이후 S&P500은 중간선거 12개월 뒤 한 번도 더 낮았던 적이 없다.

다만 신중론도 있다. 포토맥 펀드 매니지먼트의 숀 스나이더 이코노미스트는 "자본 비용과 부채 조달 수준에 대한 우려는 상당 기간 지속될 것"이라며 "4~5% 추가 하락 여지가 있지만, 경기 침체가 따르지 않는다면 보통 그쯤에서 멈춘다"고 말했다.

한편 유가는 미국과 이란의 협상 진전 기대에 내렸다. 1월 인도분 브렌트유는 전장보다 배럴당 1.17달러(1%) 내린 103.60달러에 마감해 10월 7일 이후 최저를 기록했다. 서부텍사스산원유(WTI) 12월 인도분은 37센트 내린 96.09달러로 10월 14일 이후 최저였다.

mj72284@newspim.com