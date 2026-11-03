[KLPGA] 김보경·안송이·장하나·박결, 이사회 심의 2027 KLPGA투어 출전권 확보

AI 핵심 요약beta
- KLPGA는 2일 김보경 등 4명에게 2027시즌 정규투어 시드를 부여했다
- 김보경과 안송이는 K-10 클럽 및 통산 상금 기준을 충족했다
- 장하나와 박결도 통산 성적과 투어 공헌을 인정받아 시드를 받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=김보경(40), 안송이(36·KB금융그룹), 장하나(34), 박결(30·두산건설 위브)이 2027시즌 한국여자프로골프(KLPGA) 정규투어 시드를 받았다.
KLPGA는 2일 열린 2026년도 KLPGT 제6차 이사회에서 네 선수의 다음 시즌 정규투어 출전권 부여를 결정했다고 밝혔다.
이번 결정은 투어에서 오랫동안 활약하며 협회 발전에 힘을 보탠 선수들을 지원하는 제도에 따른 것이다. K-10 클럽 회원이나 생애 통산 상금 25억원 이상을 기록한 선수를 대상으로 경기 성적과 협회 공헌, 대중적 인지도 등을 검토해 매년 최대 4명을 선정한다.
김보경은 K-10 클럽의 첫 회원으로, 정규투어에서 2018년까지 통산 4승을 쌓았다. 올해는 챔피언스투어에서 세 차례 정상에 올라 다승왕을 차지했다. 통산 상금도 25억원을 넘어 이번 심의 대상에 포함됐다.
안송이 역시 K-10 클럽과 통산 상금 기준을 모두 충족했다. KLPGA투어 사상 처음으로 개인 통산 400경기에 출전하며 꾸준한 활동을 이어온 점이 눈에 띈다.
장하나는 정규투어 통산 15승과 약 57억7000만원의 누적 상금을 기록한 선수다. KLPGA투어에서 가장 먼저 통산 상금 50억원을 돌파한 이력도 갖고 있다.
박결은 12년 동안 정규투어 시드를 지켰으며 K-10 클럽 가입과 통산 상금 25억원 이상 조건을 갖췄다. KLPGA 홍보모델로도 여덟 차례 활동하며 투어를 알리는 데 힘을 보탰다.
김상열 KLPGA 회장은 "오랜 기간 무대를 지켜온 선수들의 공헌이 협회 성장의 밑바탕이 됐다며, 이들이 선수 생활을 지속하고 기량을 발휘할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.
iaspire@newspim.com