포스코퓨처엠, 현대차그룹과 인조흑연 음극재 협력…1000억 투자 검토

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베트남 음극재 공장 지분투자 추진…현대차그룹 우선구매권 확보



[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 포스코퓨처엠이 현대자동차그룹과 베트남 인조흑연 음극재 사업에서 협력을 확대한다. 현대차그룹이 1000억원 규모의 지분투자를 검토하고 인조흑연 음극재 우선구매권을 확보하는 방식으로 양사 간 배터리 소재 공급망 협력이 강화될 전망이다.

포스코퓨처엠은 3일 현대차그룹과 베트남 인조흑연 음극재 사업 협력을 위한 투자의향서(LOI)를 체결했다고 밝혔다.

포스코퓨처엠이 베트남 타이응웬성에 건설중인 인조흑연 음극재 공장 조감도. 포스코퓨처엠은 현재 2단계 투자를 추진하고 있으며, 3일 현대차그룹과 투자의향서를 체결했다.[사진=포스코퓨처엠]

이번 협약에 따라 현대차그룹은 포스코퓨처엠이 추진 중인 베트남 인조흑연 음극재 사업에 1000억원 규모의 지분투자를 검토한다. 이와 함께 인조흑연 음극재 우선구매권 확보도 추진할 계획이다.

이번 협력은 미국과 유럽을 중심으로 배터리 소재 공급망 재편이 가속화되는 가운데 추진됐다. 미국의 금지외국기관(PFE) 관련 규제 강화 등으로 중국산 소재 의존도를 낮추려는 완성차·배터리 업체들의 움직임이 확대되고 있다.

인조흑연 음극재는 배터리의 급속충전 성능과 수명 향상에 유리한 소재다. 특히 중국이 글로벌 흑연 가공 및 음극재 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있어 비중국산 공급망 확보의 중요성이 커지고 있다.

포스코퓨처엠은 올해 약 3570억원을 투자해 베트남 타이응웬에 인조흑연 음극재 공장을 착공했다. 2028년 양산을 목표로 하고 있으며 1단계 투자 물량에 대한 고객사 수주 계약을 확보한 상태다. 현재는 2단계 투자를 추진하고 있다.

천연·인조흑연 음극재의 원료부터 중간소재, 완제품 생산까지 공급망 내재화를 추진해 글로벌 완성차 및 배터리 업체들의 공급망 다변화 수요에 대응한다는 방침이다.

현대차그룹의 지분투자가 성사될 경우 포스코퓨처엠은 추가 투자재원을 확보하고 안정적인 수요처를 마련할 수 있을 것으로 기대된다. 현대차그룹 역시 우선구매권을 통해 배터리 핵심 소재의 안정적인 조달 기반을 구축할 수 있다.

한편 포스코퓨처엠은 지난해 7월 일본 주요 배터리 업체와 천연흑연 음극재 공급계약을 체결한 데 이어 같은 해 10월 글로벌 완성차 업체와 6710억원 규모의 천연흑연 음극재 공급계약을 맺었다. 올해 3월에는 글로벌 완성차 업체와 약 1조149억원 규모의 인조흑연 음극재 공급계약도 체결했다.

heoneykim@newspim.com