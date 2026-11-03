피지컬 AI 기업 무빈, 100억원 규모 시리즈A 투자 유치

AI 핵심 요약beta
- 무빈이 3일 100억원 규모 시리즈A 투자를 유치했다
- 무빈은 라이다·AI 기반 3차원 모션 데이터 기술을 개발했다
- 투자금으로 로봇 학습 기술과 해외 사업을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
100평 규모 연구개발센터 구축
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 3차원 모션 데이터 인공지능(AI) 기업 무빈은 100억원 규모의 시리즈A 투자를 유치했다고 3일 밝혔다.
이번 투자는 IMM인베스트먼트가 주도했으며 IBK기업은행, 보이저벤처스가 참여했다. 기존 투자사인 에이티넘인베스트먼트, 네이버 D2SF, 슈미트도 후속 투자에 나섰다.
2023년 설립된 무빈은 사람의 움직임을 3차원 데이터로 변환하는 기술을 개발하고 있다. 주력 제품인 '무빈 트레이싱(MOVIN TRACIN)'은 라이다 센서와 AI를 활용해 별도 슈트나 마커 없이 움직임을 실시간으로 포착한다.
게임·영화 등 콘텐츠 제작 분야를 중심으로 사업을 전개해 왔으며, 제품 판매 개시 1년 만에 해외 매출 비중이 70%에 달했다고 회사 측은 설명했다.
최근에는 로봇 학습 분야로 사업을 확대하고 있다. 보스턴 다이내믹스와 RAI 인스티튜트 등 로봇 기업 및 연구기관이 무빈의 기술을 로봇 원격 조작과 학습에 활용하고 있다.
무빈은 이번 투자금을 기술 개발과 해외 사업 확대에 사용할 계획이다. 약 100평 규모의 연구개발(R&D) 센터를 구축해 실제 환경에서 로봇 학습과 월드모델 개발에 필요한 모션 데이터를 수집하고, 여러 사람의 움직임을 동시에 추적하는 기술도 고도화할 예정이다.
최별이 무빈 대표는 "기존 콘텐츠·엔터테인먼트 사업의 성장을 이어가면서 피지컬 AI 시대에 필요한 모션 데이터 인프라를 구축해 나가겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com