에이피알 '메디큐브', 첫 글로벌 릴레이 팝업에 1만5000여명 방문

AI 핵심 요약beta
- 에이피알은 3일 미국·유럽 4개 도시 팝업에 1만5000명이 방문했다고 밝혔다.
- 메디큐브는 뉴욕·LA·런던·파리에서 신제품과 뷰티 디바이스를 홍보했다.
- 에이피알은 11월 마드리드 팝업과 북미·유럽 유통망 확대를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 에이피알의 뷰티 브랜드 '메디큐브'가 미국과 유럽 4개 도시에서 진행한 '메디큐브 웰니스 클럽 X2' 팝업스토어에 1만5000여 명이 방문했다고 3일 밝혔다. 미국과 유럽을 잇는 국경 간 릴레이 형식으로는 처음이다.
팝업은 뉴욕(9월 10~12일), 로스앤젤레스(9월 25~27일), 런던(10월 9~11일), 파리(10월 23~24일, 26일) 순으로 열렸다. 모든 지역에서 일평균 1000명 이상이 찾았다. 런던과 파리는 브랜드 론칭 이후 유럽에서 처음 연 단독 팝업으로, 긴 대기 줄이 이어지고 사전 예약이 행사 초반에 마감됐다고 에이피알은 설명했다.
현지에 새로 출시한 '메디큐브 에이지알'의 '부스터 프로 X2'를 중점 홍보했다. 방문객은 피부 고민에 맞는 케어 모드를 추천받아 스킨케어 제품과 뷰티 디바이스를 체험했고, 모드별 LED 색상을 본뜬 건강 스무디도 제공받았다.
에이피알은 11월 스페인 마드리드에서 현지 드럭스토어 '프리모'와 협업한 단독 팝업을 열고, 북미와 유럽의 대표 오프라인 판매 채널 입점도 늘릴 계획이다.
에이피알 관계자는 "앞으로도 다양한 지역의 소비자들과 접점을 강화하며 메디큐브를 글로벌 뷰티 브랜드로 성장시켜 나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com