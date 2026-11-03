무신사 'AI 트렌드 큐레이션' 12개 카테고리로 확대

AI 핵심 요약beta
- 무신사는 3일 AI 트렌드 큐레이션을 패션·뷰티 12개 카테고리로 확대했다
- 새 적용 카테고리의 필터 이용률은 열흘간 평균 14% 증가했다
- 무신사는 연내 AI 큐레이션을 전 카테고리로 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 무신사는 인공지능(AI)이 외부 패션·뷰티 트렌드를 분석해 상품을 제안하는 'AI 트렌드 큐레이션'의 적용 범위를 패션과 뷰티 12개 카테고리로 넓혔다고 3일 밝혔다. 연내에는 전 카테고리로 확대할 예정이다.
이 서비스는 지난 6월 캡·야구모자 카테고리에 처음 도입됐다. 구매 이력 기반 추천과 달리 '얼굴 소멸 모자', '꾸안꾸 볼캡', '러닝의 계절'처럼 익숙한 표현의 필터 버튼으로 트렌드 상품을 찾는 방식이다. 무신사는 지난달 22일 러닝화, 니트·스웨터, 맨투맨·스웨트, 데님 팬츠, 트레이닝·조거 팬츠, 경량·숏·롱패딩, 겨울 싱글 코트, 무스탕·퍼에 이어 뷰티 에센스·세럼·앰플까지 적용했다.
새로 적용한 10개 카테고리 모두에서 적용 후 열흘간 필터 이용률이 적용 전보다 평균 14%, 최대 21% 늘었다. 같은 기간 적용하지 않은 유사 카테고리는 변화가 없거나 줄었다. 캡·야구모자에서는 선택의 47%가 '얼굴 소멸 모자'에 몰렸고, 이 비중은 9월 말 이후 54%로 높아졌다.
무신사 관계자는 "앞으로 패션과 뷰티 전반에서 고객의 상황과 최신 트렌드를 더욱 정교하게 읽어내는 AI 큐레이션을 선보일 계획"이라고 말했다.
fineview@newspim.com