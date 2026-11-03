UEFA 최후통첩에...FIFA, '월드컵 지분 매각' 관련 기밀 문서 공개

AI 핵심 요약beta
- FIFA는 2일 월드컵 상업권 지분 매각 관련 문서 열람을 허용했다
- 문서 열람은 취리히 본부 방문과 2주 내 신청 조건으로 제한됐다
- UEFA는 인판티노 회장의 추진·철회 과정에 대한 전면 해명을 요구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 국제축구연맹(FIFA)이 잔니 인판티노 회장이 추진하다 무산된 '월드컵 상업권 지분 매각' 계획과 관련한 기밀문서를 제한적으로 공개한다.
FIFA는 2일(현지시간) 평의회 위원들이 월드컵 상업권 지분 매각과 관련된 주요 문서를 열람할 수 있도록 허용했다. 다만 열람은 스위스 취리히 FIFA 본부를 직접 방문해야만 가능하며 2주 안에 신청해야 한다. 공개되는 문서의 구체적인 범위도 명확히 밝히지 않았다.
이번 조치는 유럽축구연맹(UEFA)이 제시한 해명 시한 마감을 불과 몇 시간 앞두고 결정됐다. UEFA는 지난달 19일 FIFA에 서한을 보내 월드컵 지분 매각 추진 및 철회 과정, 의사결정 구조 등에 관한 관련 문서를 2일까지 제출하라고 강력히 촉구한 바 있다.
논란은 지난 7월 인판티노 회장이 월드컵 상업적 권리를 관리할 별도 법인 'FIFA 포워드 엔터프라이즈(FFE)' 설립 계획을 발표하면서 시작됐다. 도널드 트럼프 미국 대통령 사위의 동생인 조슈아 쿠슈너가 이끄는 미국 투자회사 스라이브 이터널 등 투자자들이 약 42억 달러(약 6조 원)를 투자해 지분 20%를 확보하는 방안이 논의됐다.
하지만 월드컵 상업권을 민간에 넘긴다는 비판과 함께 유럽 축구계의 거센 반발이 이어지자 계획은 철회됐다. 인판티노 회장은 지난달 15일 FIFA 평의회에서 공식 사과했다.
UEFA는 사과만으로는 부족하다는 입장이다. 인판티노 회장이 평의회 사전 협의 없이 매각을 추진한 경위, 투자자 선정 과정, 지분 가치 평가의 적정성 등을 문제 삼고 있다. 개인적 이득 취득 가능성까지 따지며 미국 법원에 자료 확보를 요청하는 등 법적 대응도 진행 중이다.
마티아스 그라프스트룀 FIFA 사무총장은 평의회 위원들에게 보낸 서한에서 "UEFA의 질의가 방대해 답변을 준비 중이며 추후 공유하겠다"고 해명했다. 이어 "FFE 지분 매각은 승인 없이는 진행될 수 없었던 사안이며 철회에 따른 금전적 불이익은 없다"고 선을 그었다. 하지만 UEFA가 전면 해명을 요구하고 있어 내부 갈등은 당분간 지속될 전망이다.
psoq1337@newspim.com