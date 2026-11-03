청주 명암유원지~상당산성, 가족 관광벨트 조성 본격화

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 3일 동부권을 가족형 관광·여가 공간으로 조성한다고 밝혔다
- 2030년까지 모노레일과 자율주행 셔틀을 도입해 주요 시설을 연결한다
- 명암관망탑과 청주랜드를 복합문화·실내놀이 공간으로 탈바꿈시킨다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =청주 동부권이 놀이와 문화, 자연을 함께 즐기는 가족형 관광·여가 공간으로 탈바꿈한다. 청주시는 명암유원지와 청주랜드, 명암약수터, 상당산성 옛길을 연결해 도심 관광의 새로운 거점으로 육성한다는 구상이다.
시는 명암유원지를 수변·문화공간, 청주랜드를 어린이 놀이·체험공간, 명암약수터와 산성옛길을 생태·휴식공간으로 특화하고 이동수단을 확충한다고 3일 밝혔다.
청주랜드 어린이회관~명암약수터 1.06㎞ 구간에는 2030년까지 235억원을 투입해 모노레일을 조성한다. 일부 구간에는 미디어파사드 터널을 설치해 관광 콘텐츠로 활용한다.
2027년에는 명암유원지~국립청주박물관~청주동물원~명암약수터 2.3㎞ 구간에 자율주행 순환 셔틀도 시범 도입한다.
명암관망탑은 235억6000만 원을 들여 가족쉼터와 공연장, 전시·교육공간, 게임센터 등을 갖춘 복합문화시설로 리모델링한다. 2027년 말 공사를 마쳐 2028년 1월 개관할 예정이다.
명암저수지 일대에는 대관람차와 야외공연장, 음악분수 등을 포함한 민간투자사업도 추진된다. 2027년 초 정식 제안서를 접수해 사업 타당성을 검토할 계획이다.
청주랜드 제1전시관은 113억 원을 투입해 3층 규모의 공공형 실내놀이터로 조성한다. 클라이밍과 트램펄린, 짚라인 등 체험시설을 갖춰 2027년 5월 개관 예정이다.
어린이회관 뒤편에는 숲속놀이터를, 인근에는 150억 원 규모의 어린이 국민체육센터를 조성한다. 완공은 2028년 목표이다..
이장섭 청주시장은 "명암유원지부터 산성옛길까지 각 공간의 자연과 문화, 놀이 자원을 연결하는 것이 핵심"이라며 "시민과 가족이 도심에서 편하게 찾아 오래 머물 수 있는 여가 공간을 만들겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com