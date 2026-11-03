청주 명암유원지~상당산성, 가족 관광벨트 조성 본격화

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모노레일·자율주행 셔틀 도입… 놀이·문화·생태 공간 확충

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =청주 동부권이 놀이와 문화, 자연을 함께 즐기는 가족형 관광·여가 공간으로 탈바꿈한다. 청주시는 명암유원지와 청주랜드, 명암약수터, 상당산성 옛길을 연결해 도심 관광의 새로운 거점으로 육성한다는 구상이다.

명암유원지 대상지 공모형 민간투자사업 조감도. [사진=청주시] 2026.11.03 baek3413@newspim.com

시는 명암유원지를 수변·문화공간, 청주랜드를 어린이 놀이·체험공간, 명암약수터와 산성옛길을 생태·휴식공간으로 특화하고 이동수단을 확충한다고 3일 밝혔다.

청주랜드 어린이회관~명암약수터 1.06㎞ 구간에는 2030년까지 235억원을 투입해 모노레일을 조성한다. 일부 구간에는 미디어파사드 터널을 설치해 관광 콘텐츠로 활용한다.

2027년에는 명암유원지~국립청주박물관~청주동물원~명암약수터 2.3㎞ 구간에 자율주행 순환 셔틀도 시범 도입한다.

명암관망탑 리모델링 조감도. [사진=청주시] 2026.11.03 baek3413@newspim.com

명암관망탑은 235억6000만 원을 들여 가족쉼터와 공연장, 전시·교육공간, 게임센터 등을 갖춘 복합문화시설로 리모델링한다. 2027년 말 공사를 마쳐 2028년 1월 개관할 예정이다.

명암저수지 일대에는 대관람차와 야외공연장, 음악분수 등을 포함한 민간투자사업도 추진된다. 2027년 초 정식 제안서를 접수해 사업 타당성을 검토할 계획이다.

청주랜드 제1전시관은 113억 원을 투입해 3층 규모의 공공형 실내놀이터로 조성한다. 클라이밍과 트램펄린, 짚라인 등 체험시설을 갖춰 2027년 5월 개관 예정이다.

명암저수지 생태공원 종합계획도. [사진=청주시] 2026.11.03 baek3413@newspim.com

어린이회관 뒤편에는 숲속놀이터를, 인근에는 150억 원 규모의 어린이 국민체육센터를 조성한다. 완공은 2028년 목표이다..

이장섭 청주시장은 "명암유원지부터 산성옛길까지 각 공간의 자연과 문화, 놀이 자원을 연결하는 것이 핵심"이라며 "시민과 가족이 도심에서 편하게 찾아 오래 머물 수 있는 여가 공간을 만들겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com