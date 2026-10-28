이지스, 산업AI 엑스포서 신기술 공개

AI 핵심 요약beta
- 이지스는 28일 산업AI 엑스포에서 디지털어스 플랫폼을 공개했다
- 플랫폼은 글로벌·산업 데이터를 활용해 분석과 시뮬레이션을 지원한다
- 이지스는 해외 기업·기관 10곳 이상과 협력 및 현지화를 논의했다
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해외 10곳 이상과 협력 논의
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 디지털 트윈 전문기업 이지스는 최근 열린 '2026 산업AI 엑스포'에서 차세대 '디지털어스 플랫폼'과 'XDRoadMap(XD로드맵)'을 공개하고 글로벌 기업·기관들과 협력 방안을 논의했다고 28일 밝혔다.
경기 고양시 킨텍스에서 열린 이번 행사에서 이지스는 자체 디지털 트윈 및 인공지능(AI) 기술을 결합한 디지털어스 플랫폼을 선보였다. 해당 플랫폼은 위성·3D 도시모델 등 글로벌 데이터와 공공·산업·사용자 데이터를 결합해 분석과 시뮬레이션, AI 기반 의사결정 등을 지원하는 것이 특징이다.
이지스는 행사 기간 우주항공·로봇·AI 분야 기업 및 기관들과 공동 사업 발굴과 기술협력 방안을 논의했다. 특히 해외 기업·기관 10곳 이상의 관계자들과 만나 디지털어스 플랫폼의 현지 적용 및 사업 협력 가능성을 검토했다.
미래 모빌리티 분야 고정밀 데이터 구축 솔루션 'XDRoadMap'도 공개했다. 이 솔루션은 위성·항공영상과 드론, 라이다 등 다양한 데이터를 활용해 정밀도로지도와 고정밀 2D·3D 데이터를 구축하고 편집할 수 있다. 이지스는 이를 기반으로 자율주행 등 미래 모빌리티 분야에서 사업 기회를 확대할 계획이다.
최형환 이지스 최고기술책임자(CTO)는 행사 기간 열린 세미나에서 'Geo Physical AI(지오 피지컬 AI) 기반 인지형 공간 에이전트를 통한 산업 현장 혁신 사례'를 주제로 관련 기술과 산업 적용 방향을 소개했다.
이지스 관계자는 "이번 산업AI 엑스포를 통해 이지스가 축적해 온 디지털 트윈 기술에 AI를 결합한 차세대 디지털어스 플랫폼과 미래 모빌리티 솔루션을 국내외 관계자들에게 선보였다"며 "행사를 통해 디지털어스 플랫폼의 글로벌 적용 가능성을 확인한 만큼, 후속 협의를 이어나가 신규 성과를 확보할 것"이라고 말했다.
이지스는 앞으로 해외 인프라 기업과의 협력을 통해 공동 사업 추진 기반을 마련하고 글로벌 시장 진출을 확대할 방침이다.
dconnect@newspim.com