이스타항공, 인천~샤먼 노선 신규 취항…주 4회 운항

AI 핵심 요약beta
- 이스타항공은 28일 인천~샤먼 노선에 신규 취항했다
- 인천~샤먼 노선은 수·목·토·일요일 주 4회 운항한다
- 이스타항공은 29일 부산~샤먼 노선에도 취항할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 이스타항공이 인천~샤먼 노선에 신규 취항하며 중국 노선 확대에 나선다.
이스타항공은 28일 인천~샤먼 노선 운항을 시작했다고 밝혔다. 해당 노선은 매주 수·목·토·일요일 주 4회 운항한다.
이스타항공은 이날 인천국제공항에서 조중석 대표를 비롯한 임직원들이 참석한 가운데 신규 취항 기념행사를 열고 인천발 샤먼행 첫 편 승객들에게 기념품을 전달했다.
샤먼발 인천행 첫 편 기내에서는 이스타항공 사명의 '스타(별)'를 활용한 종이별 접기 이벤트를 진행해 현지 승객들과 소통할 예정이다.
이스타항공은 중국 노선 확대에도 속도를 낸다. 오는 29일에는 항공사 최초이자 단독으로 부산~샤먼 노선에 취항하며 연내 청주~샤먼 노선도 개설할 계획이다.
이와 함께 중국 현지 사회관계망서비스(SNS) 운영과 다양한 프로모션을 통해 한국을 방문하는 중국인 관광객 유치에도 나설 방침이다.
이스타항공 관계자는 "샤먼은 '중국의 하와이'로 불리는 관광지로 연중 온화한 기후와 아름다운 해안 풍경을 갖춰 한국인의 여행 수요가 꾸준하다"며 "한국발 여행 수요와 함께 중국 SNS 운영과 현지 프로모션 등을 통해 한국을 찾는 중국인 관광객 유치에도 힘쓰겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com