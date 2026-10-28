이랜드, 30년 모은 소장품 100만점으로 기네스 인증…'세계 최대 컬렉션' 2관왕

여행 가방 7816점과 북엔드 4674점으로 각각 인증

"글로벌R&D센터를 세계 최대 규모의 컬렉션 센터로"

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 이랜드그룹이 여행 가방 7816점과 북엔드 4674점으로 각각 '세계 최대 규모의 여행 가방 컬렉션'과 '세계 최대 규모의 북엔드 컬렉션' 부문에서 기네스 세계 기록 공식 인증을 받았다. 단일 기업이 두 개 부문에서 동시에 세계 최대 규모 컬렉션으로 기네스북에 이름을 올렸다.

이랜드그룹은 여행 가방 7816점과 북엔드 4674점으로 각각 '세계 최대 규모의 여행 가방 컬렉션'과 '세계 최대 규모의 북엔드 컬렉션' 부문에서 기네스 세계 기록 공식 인증을 받았다. [사진= 이랜드그룹]

이랜드그룹은 28일 서울 강서구 이랜드글로벌 R&D센터에서 '기네스 세계 기록 공식 인증식'을 열었다. 행사에는 손민영 기네스 세계 기록 심사관, 한우석 이랜드뮤지엄 대표, 서영희 이랜드뮤지엄 총괄 디렉터가 참석했다. 이랜드뮤지엄 소개와 인증서 전달 등이 진행됐다.

두 컬렉션은 이랜드그룹이 1995년부터 30여 년간 이어 온 아카이브의 일부다. 이랜드그룹이 수집한 소장품은 패션, 음악, 영화, 스포츠, 예술 등 전 분야에 걸쳐 100만 점이 넘는다. 그래미 어워즈 트로피와 전설적인 가수들의 무대 의상 및 악기, 아카데미 수상작에 쓰인 영화 소품, 스포츠 스타 유니폼, 세계적 패션 디자이너들의 오리지널 의상 등을 보유하고 있다. 여행 가방에는 시대별 이동과 여행 문화가, 북엔드에는 책과 지식을 대하는 생활양식과 디자인의 변화가 담겼다.

인증식 이후 참석자들은 이랜드글로벌 R&D센터 지하 1층과 지하 2층 수장고를 둘러보며 소장품 규모를 확인했다.

이랜드그룹은 "국내 패션 1위 기업으로서 패션 연구의 뿌리와 영감의 원천이 되는 자료를 직접 확보하겠다는 의지가 30년 수집의 원동력이 됐다"고 설명했다.

기네스 인증 컬렉션이 보관돼 있는 이랜드글로벌 R&D센터 수장고. [사진= 이랜드그룹]

이랜드뮤지엄은 수집품을 대중에 공개하기 위해 최근 3년간 20차례 넘는 전시를 기획했고, 누적 관람객은 110만 명을 돌파했다. 2024년 5월 서울 동대문디자인플라자에서 서울디자인재단과 연 'RSVP: 위대한 유산으로의 초대'에서는 세계적 패션 디자이너 21인의 의상을 공개했다. 같은 해 7월 현대백화점 무역센터점의 '퀸즈컬렉션'은 영국 왕실 인물들이 실제 사용한 복식과 주얼리를 선보였고, 이후 익산시와 손잡고 전북 익산 보석박물관에서 12월 15일까지 이어간 전시는 누적 관람객 6만 명을 넘겼다. 올해 4월에는 서울 강서구 마곡동 마이아트뮤지엄 마곡원그로브점에서 '상상력 옷장'을 열어 알렉산더 맥퀸, 크리스찬 디올 등 디자이너 20인의 의상을 공개했다.

소장품은 해외 박물관과 그룹 사업 공간에서도 활용되고 있다. 2012년 영국 빅토리아 앤드 앨버트 뮤지엄 전시에 영화 관련 소장품 5점을, 2017년 루이비통 전시에 엘리자베스 테일러가 소유했던 가방 4종을 대여했다. 2022년에는 미국 로스앤젤레스 아카데미 영화박물관의 영화 '대부' 50주년 기념전에 출연 배우들의 의상을 빌려줬다. 국내에서는 켄싱턴호텔 평창에서 올림픽 관련 소장품 약 200점을, 켄싱턴호텔 설악 '애비로드 라운지에서 비틀즈 관련 소장품을 선보이고 있다. 이랜드이츠 애슐리퀸즈는 지난해 12월 20일부터 올해 1월 25일까지 서울 성수동 팝업스토어 '하우스 오브 애슐리'에 이랜드뮤지엄 협업 전시를 결합했다.

이랜드그룹은 이번 인증을 시작으로 최대 30개 부문의 기네스 세계 기록에 도전한다는 계획이다. 이랜드글로벌 R&D센터를 세계 최대 규모의 컬렉션을 갖춘 패션 R&D센터로 선보인다는 구상이다.

이랜드그룹 관계자는 "30년 동안 모아 온 아카이브가 세계 기록으로 인정받아 뜻깊다"며 "앞으로도 소장품을 순차적으로 공개하고 최대 30개 부문의 기네스 세계 기록에 도전해 이랜드글로벌 R&D센터를 세계 최대 규모의 컬렉션을 갖춘 패션 R&D센터로 선보이겠다"고 말했다.

fineview@newspim.com