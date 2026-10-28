지방직 7급 공무원 경쟁률 34.5대 1…선발인원 2배 늘자 '반토막'

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지난해 71.5대 1에서 크게 하락…570명 선발에 1만9673명 지원

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 올해 지방공무원 7급 공개경쟁임용시험 경쟁률이 34.5대 1로 지난해 71.5대 1의 절반 수준으로 떨어졌다. 선발 인원이 지난해보다 두 배 이상 늘어난 반면 지원자 수는 소폭 증가하는 데 그친 영향이다.

행정안전부는 오는 31일 전국 16개 시·도에서 '2026년도 지방공무원 7급 공개경쟁임용시험 및 경력경쟁임용시험' 등 필기시험을 동시에 실시한다고 28일 밝혔다.

지난해 11월 공무원 지방직 7급 및 연구·지도직 필기시험을 앞둔 지원자들이 서울 중랑구 상봉중학교에 마련된 시험장으로 들어서고 있다. [사진=뉴스핌DB]

이번 필기시험에는 총 1893명 선발에 2만7235명이 지원해 평균 14.4대 1의 경쟁률을 기록했다.

이 가운데 지방직 7급은 570명 선발에 1만9673명이 지원해 34.5대 1의 경쟁률을 보였다. 지난해 선발 인원은 267명, 지원자는 1만9091명으로 경쟁률은 71.5대 1이었다.

올해 선발 인원은 지난해보다 303명(113.5%) 증가했지만 지원자는 582명(3.0%) 늘어나는 데 그쳤다.

지방직 7급 경쟁률은 2022년 64.3대 1, 2023년 72.2대 1, 2024년 70.9대 1, 2025년 71.5대 1을 기록하다 올해 34.5대 1로 크게 낮아졌다.

지역별로는 대구가 5명 선발에 645명이 지원해 129대 1로 가장 높은 경쟁률을 기록했다. 이어 충북 120.5대 1, 충남 90.7대 1 순이었다.

반면 인천은 9명 선발에 10명이 지원해 1.1대 1로 가장 낮았다. 경기(18.8대 1), 세종(33대 1)도 상대적으로 경쟁률이 낮았다. 강원과 제주는 이번 시험에서 7급 공무원을 선발하지 않는다.

7급 지원자 가운데 여성은 1만724명으로 54.5%를 차지했고, 남성은 8949명(45.5%)이었다.

연령별로는 30대가 8383명(42.6%)으로 가장 많았다. 이어 20대 8071명(41.0%), 40대 2757명(14.0%) 순으로 나타났다.

함께 실시되는 연구·지도직 시험은 343명 선발에 4567명이 지원해 13.3대 1의 경쟁률을 기록했다. 지난해 14.2대 1보다 소폭 하락했다.

기술계고 졸업자 및 졸업예정자를 대상으로 하는 9급 경력경쟁임용시험은 382명 선발에 707명이 지원해 1.9대 1의 경쟁률을 보였다.

공업·운전 등 일부 직렬의 8·9급 경력경쟁임용시험 등에는 598명 선발에 2288명이 지원해 3.8대 1의 경쟁률을 기록했다.

응시자는 해당 시·도 누리집의 시험장소 공고를 통해 시험장과 입실시간, 준비물, 응시자 준수사항 등을 미리 확인해야 한다. 필기시험 결과는 11월 중 각 시·도 누리집을 통해 발표될 예정이다.

진명기 행안부 자치혁신실장은 "지방공무원은 주민과 가장 가까운 곳에서 지역의 발전과 주민의 일상을 뒷받침하는 역할을 한다"며 "시험을 준비해온 모든 수험생 여러분의 노력이 좋은 결실을 맺어 지역의 미래를 함께 만들어갈 공무원으로 성장하기를 응원한다"고 말했다.

abc123@newspim.com