LS마린솔루션·SK브로드밴드, 해저통신망 긴급복구 협력 확대

AI 핵심 요약beta
- LS마린솔루션과 SK브로드밴드는 28일 SJC2 긴급복구 협약을 체결했다
- 양사는 부산 연안 저수심 구간의 해저케이블 복구체계를 구축한다
- LS마린솔루션은 세계로호 운용 확대와 신규 매출 확보에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
세계로호 운용 확대해 유지보수 사업 강화·신규 매출 확보
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LS마린솔루션이 SK브로드밴드와 손잡고 국제 해저통신망의 긴급복구 체계 구축에 나선다. 해저통신케이블 유지보수 사업을 강화하고 전문 선박의 운용 효율성을 높여 신규 매출 기회를 확대한다는 계획이다.
LS마린솔루션은 SK브로드밴드와 국제 해저통신케이블 긴급복구를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.
이번 협약은 한국과 일본, 싱가포르 등 아시아 7개국을 연결하는 국제 해저통신망 'SJC2(Southeast Asia–Japan Cable 2)'의 안정적인 운영을 위한 것이다. SJC2는 총연장 약 1만500km 규모로, LS마린솔루션은 지난 2022년 해저케이블 포설·매설 공사에 참여한 바 있다.
양사는 선박 통행이 활발하고 대형 케이블 선박의 접근이 어려운 부산 연안 저수심 구간에서 장애가 발생할 경우 신속하게 대응할 수 있는 긴급복구 체계를 구축한다.
LS마린솔루션은 전문 선박과 시공 기술을 활용해 케이블 인양·접속·매설 등 해상 복구작업을 수행한다. SK브로드밴드는 통신망 관제와 장애 위치 분석, 복구 자재 지원 등을 담당한다.
이번 협약을 통해 해저통신케이블 전문 선박인 '세계로호'의 활용도도 높아질 전망이다. LS마린솔루션은 현재 세계로호를 아시아태평양 지역 '요코하마존' 유지보수 사업에 연간 약 6개월간 투입하고 있다. 향후 나머지 기간에도 선박 운용을 확대해 운영 효율성을 높이고 추가 매출 기회를 확보할 계획이다.
LS마린솔루션 관계자는 "해저통신망 장애 발생 시 신속한 복구는 통신 서비스의 안정성과 직결된다"며 "아시아 대표 해저케이블 기업으로서 해저통신 인프라 시장에서 사업 기회를 지속적으로 확보하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com