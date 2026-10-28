"美, 브라질 총선 패배한 보우소나루에 입국비자 발급 계획"

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 브라질 대통령 선거에서 패배한 뒤 미국으로 도피했다는 언론 보도가 나온 우파 자유당(PL) 소속 플라비우 보우소나루 상원의원에게 도널드 트럼프 미 행정부가 입국 비자 발급을 추진하고 나섰다.

27일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 미 국무부 당국자 두 명은 트럼프 행정부가 대선에서 패한 플라비우 보우소나루와 그의 가족에게 미국 입국을 허용하기 위한 비자를 발급할 계획이라고 밝혔다.

다만 미 당국자들은 플라비우의 현재 정확한 소재지에 대해서는 함구했다.

플라비우 보우소나루 상원의원 [사진=로이터 뉴스핌]

지난 25일 치러진 브라질 대선 결선투표에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 현직 대통령에게 진 보우소나루는 이튿날 자금세탁 의혹 수사와 관련해 24시간 이내에 여권을 제출할 것을 대법원을부터 명령받았다.

이날 로이터 통신은 보우소나루가 여권 제출 명령을 이행하지 않은 채 미국으로 향했다고 소식통 2명을 인용해 전했다.

그가 정식 출입국 심사대로 출국한 기록은 없으며, 미국 도착 예정 시각 및 망명 신청 여부 등은 알려지지 않았다.

전날까지만 해도 그는 인스타그램에 영상을 올려 자신의 지지자들에게 감사를 표하며, 여권을 제출하겠다고 밝혔지만 지금은 그의 행방이 묘연한 상태다.

아르헨티나 국경 당국은 브라질·파라과이 국경 인근의 이과수 폭포 국제공항에서 플라비우가 미국행 전용기에 탑승하려 했다는 현지 보도에 따라 개인 제트기를 수색했으나 그가 탑승하려 한 흔적은 발견되지 않았다고 밝혔다.

플라비우 보우소나루는 트럼프 대통령과 친분이 두터웠던 자이르 보우소나루 전 대통령의 장남이다. 트럼프 대통령과 참모진은 보우소나루 가문을 적극 비호해왔다. 트럼프는 지난 5월 플라비우를 백악관 집무실로 불러 "조국을 사랑하는 영리한 청년"이라고 치켜세웠으며, 이번 대선 패배 직후에도 "또 다른 조작된 선거처럼 보였다"며 그를 두둔했다.

아버지 보우소나루 전 대통령은 2022년 대선 불복 후 미국 플로리다로 도피했다가 귀국한 뒤, 쿠데타 모의 혐의로 지난해 말 징역 27년형을 선고받고 현재 가택 연금 중이다. 차남 에두아르두 보우소나루 역시 부친의 기소를 막기 위해 미국으로 로비 활동을 벌이다 브라질에서 유죄를 선고받았으나 미 영주권을 취득해 미국에 체류 중이다.

wonjc6@newspim.com