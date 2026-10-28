KT, 한국품질만족지수 초고속인터넷·IPTV·이동통신 3개 부문 1위

AI 핵심 요약beta
- KT는 28일 KS-QEI 3개 부문에서 1위에 선정됐다
- 초고속인터넷 11년, IPTV 10년, 이동통신 7년 연속이다
- AI 네트워크와 고객지원 강화로 서비스 품질을 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이동통신도 7년 연속…AI 기반 품질관리 강화
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = KT는 한국표준협회가 주관하는 '2026 한국품질만족지수(KS-QEI)' 조사에서 초고속인터넷, 인터넷TV(IPTV), 이동통신 등 3개 부문 1위에 선정됐다고 28일 밝혔다.
KT는 이번 조사에서 초고속인터넷 11년 연속, IPTV 10년 연속, 이동통신 7년 연속 1위를 기록했다.
KT는 초고속인터넷에 인공지능(AI) 기반 네트워크 운영체계를 적용해 트래픽과 품질 데이터를 분석하고 장애 징후를 탐지하고 있다. 이동통신에서는 5G 단독모드(SA)와 음성통화 기술(VoNR), 네트워크 슬라이싱 등 관련 기술을 고도화하고 있다.
IPTV 서비스 '지니 TV'에는 AI 기반 콘텐츠 탐색과 온디바이스 AI 기술을 적용했다. 이동통신에서는 LTE·5G 통합 요금체계를 운영하고 있다.
고객 서비스 개선을 위한 활동도 진행했다. KT는 올해 4월부터 7차례 '고객경청포럼'을 열어 서비스 이용 과정에서 제기된 불편과 개선 의견을 수렴했다. AI 기반 고객지원 체계와 스팸·보이스피싱 예방 기능도 강화하고 있다.
최세준 KT Customer전략본부장은 "앞으로도 AI와 통신기술을 바탕으로 일상에서 체감할 수 있는 서비스 품질을 높이겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com