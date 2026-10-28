단양구경시장·동대문 패션상권 손잡았다… 관광 굿즈 개발·공동마케팅 추진

AI 핵심 요약beta
- 단양군은 28일 단양구경시장과 동대문패션상인연합회가 업무협약을 체결했다
- 양측은 관광자원과 패션 역량을 결합해 특화 굿즈를 개발하기로 했다
- 동대문과 단양 거점에서 공동마케팅을 추진해 관광객과 판로를 확대한다
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동대문 '바이어라운지'·단양 '구경당' 거점으로 관광객 유치·판로 확대
[단양=뉴스핌] 조영석 기자 = 단양 대표 전통시장인 단양구경시장이 서울 동대문 패션상권과 손잡고 지역 특화상품 개발과 공동마케팅을 통한 상권 활성화에 나선다.
단양군은 전날 서울 동대문 바이어라운지에서 단양구경시장과 사단법인 동대문패션상인연합회가 '전통시장·패션산업 상생협력 및 지역 특화상품 개발을 위한 업무협약'을 체결했다고 28일 밝혔다.
이번 협약은 단양구경시장의 관광·먹거리 자원과 동대문 패션상권의 디자인·생산·유통 역량을 결합해 양 지역의 상권 경쟁력을 높이고 관광객 유입과 상품 판로를 확대하기 위해 추진됐다.
양 기관은 협약에 따라 ▲단양 관광자원을 활용한 특화 굿즈 개발 및 생산 협력▲온·오프라인 공동마케팅과 상호 홍보▲패션산업 네트워크를 활용한 신규 협력사업 발굴▲지역 특화상품 판로 확대와 상호 교류 등을 추진하기로 했다.
핵심 사업은 단양의 관광 콘텐츠와 동대문의 패션디자인 역량을 결합한 지역 특화 굿즈 개발이다.
양 기관은 유네스코 세계지질공원과 도담삼봉 등 단양의 대표 관광자원을 활용해 티셔츠와 마그넷, 키링 등 관광 기념상품을 개발하는 방안을 검토하고 있다.
동대문의 디자인·제작 인프라를 활용해 상품의 완성도와 가격 경쟁력을 높이고 개발 상품은 단양구경시장 내 협동조합 공동판매장인 '구경당'을 중심으로 전시·홍보할 계획이다.
양 지역을 잇는 공동마케팅도 추진한다.
서울 동대문 바이어라운지와 단양 구경당을 거점으로 관광정보와 지역 상품을 상호 홍보하고 사회관계망서비스(SNS) 콘텐츠 제작과 연계 이벤트 등 다양한 협력사업을 모색할 예정이다.
군 관계자는 "특화상품 개발과 공동마케팅이 관광객 유입과 지역 상권 활성화로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
choys2299@newspim.com