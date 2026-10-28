아리바이오홀딩스, 그린플러스 인수 계약 체결

AI 핵심 요약beta
- 아리바이오홀딩스는 28일 그린플러스 경영권 인수계약을 체결했다
- 주식 취득에 149억5600만원을 투입하고 30억원 전환사채도 인수했다
- 스마트팜·태양광 역량을 기존 사업과 연계해 포트폴리오를 확대한다
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30억원 규모 전환사채도 인수, 스마트팜·태양광 사업 협력 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아리바이오홀딩스는 그린플러스의 경영권 확보를 위한 인수 계약을 체결했다고 28일 밝혔다. 구주 인수와 제3자배정 유상증자 참여를 통한 주식 취득금액은 149억5600만원으로, 오는 12월 8일 취득할 예정이다. 이와 함께 30억원 규모의 전환사채 인수도 결정했다.
이번 인수는 기존 조명·전기시공·태양광 사업의 경쟁력을 강화하고 그룹의 관리사업 영역을 확대하기 위한 전략적 결정이라는 게 회사 측 설명이다.
아리바이오홀딩스는 그린플러스의 첨단온실·스마트팜 설계·시공 역량과 알루미늄 소재 생산 기반을 기존 조명·전기시공 사업에 연계할 계획이다. 양사의 고객 기반과 영업망을 활용해 제품 공급처를 다변화하고 사업 영역을 넓힌다는 구상이다.
태양광 분야에서는 그린플러스의 구조물·설비 역량과 아리바이오홀딩스의 전기시공 기술을 결합해 설비 구축 사업을 확대할 방침이다. 설계부터 자재 공급, 시공까지 양사의 역량을 연계해 사업 효율성과 수익성을 높인다는 전략이다.
앞서 아리바이오그룹은 지난 1일 비전선포식에서 아리바이오랩의 '예방', 아리바이오의 '치료', 아리바이오홀딩스의 '관리'를 연결하는 전 주기 사업 전략을 발표했다. 이번 인수를 통해 제조·시공·에너지 분야의 역량을 보강하고 관리사업과 연계할 수 있는 분야를 구체화할 계획이다.
아리바이오홀딩스 관계자는 "기존 조명·전기시공 사업에 스마트팜·태양광·소재 분야의 경쟁력을 더해 사업 포트폴리오를 다변화할 방침"이라며 "본업 성장과 신규 사업 확대를 통해 수익성을 개선하고 기업가치와 주주가치를 높여갈 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com