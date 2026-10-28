하이로닉, 서울·부산 학술대회 동시 참가

AI 핵심 요약beta
- 하이로닉은 25일 서울·부산 학술행사에 동시 참가했다
- 미글로우와 시너젯 프로의 기술과 기능을 선보였다
- 의료진 대상 제품 상담과 소통 강화에 나섰다
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학술대회·전시회서 의료진 대상 제품 상담 진행
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미용의료기기 전문기업 하이로닉은 지난 25일 서울과 부산에서 열린 학술대회와 전시회에 동시 참가해 주요 제품 '미글로우'와 '시너젯 프로'를 선보였다고 28일 밝혔다.
하이로닉은 서울 코엑스에서 열린 '2026 한국피부비만성형학회 추계학술대회'에서 마이크로웨이브 에너지 기반 의료기기 '미글로우(MIGLOU)'를 전시했다. 미글로우는 2.45기가헤르츠(GHz) 마이크로웨이브 에너지와 포커스드 인텐시브 마이크로웨이브(FIM) 기술을 적용한 제품이다.
부산 벡스코에서 열린 '키메스 부산(KIMES BUSAN) 2026' 특별관 '뷰티앤더마 부산'에서는 '시너젯 프로(SYNERJET PRO)'를 소개했다. 시너젯 프로는 마이크로젯과 전기천공(EP) 팁을 활용한 저주파 자극, 플라즈마 등 세 가지 기술을 적용한 무바늘 인젝터 의료기기다.
하이로닉은 이번 행사에서 의료진과 업계 관계자들을 대상으로 주요 제품의 기술과 기능을 설명하고 제품 상담을 진행했다.
하이로닉 관계자는 "행사를 통해 서울과 부산의 의료진에게 미글로우와 시너젯 프로의 기술과 기능을 알렸다"며 "앞으로도 국내외 학술대회와 전시회를 통해 의료진과의 소통을 강화하고 고객 접점을 넓혀가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com