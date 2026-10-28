[AI MY 증시전망] "SK하이닉스 실적 기대, 코스피 상승 출발 전망"

美 나스닥 1.18%↑·韓 야간선물 1.99%↑

실적 기대감에 투자심리 개선, 상승세 지속 여부 주목

이 기사는 뉴스핌 'AI MY 뉴스'의 AI 어시스턴트 기능을 활용해 작성된 'AI MY 증시전망' 콘텐츠입니다. AI가 도출한 당일 코스피·코스닥 투자 전망을 기사 형식으로 정리했습니다.

질문 : 오늘 코스피·코스닥 전망은?

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 28일 국내 증시는 간밤 미국 반도체주 강세와 국제유가 하락에 힘입어 상승 출발할 전망이다. 이날 3분기 실적을 발표하는 SK하이닉스가 코스피 반등의 핵심 변수로 떠올랐다. 시장에서는 역대 최대 실적을 기대하고 있지만 주가 향방은 향후 메모리 반도체 업황 전망과 추가 주주환원 정책에 따라 갈릴 것으로 보인다.

간밤 뉴욕증시는 인공지능(AI) 관련주를 중심으로 상승했다. 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 15.99포인트(0.03%) 오른 5만2377.57에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 45.83포인트(0.60%) 상승한 7722.60을 기록했다. 나스닥종합지수는 308.43포인트(1.18%) 오른 2만6477.81로 마감했다.

미국 반도체주 강세는 SK하이닉스에 우호적인 재료다. 브로드컴은 AI 기업 앤스로픽과 630억달러 규모의 반도체 공급계약을 체결했다는 소식에 4.0% 상승했다. 마이크론과 코어위브도 각각 2.8%, 7.9% 올랐다. AI 인프라 투자 확대가 실제 매출로 이어지고 있다는 기대가 높아지면서 최근 불거졌던 AI 산업의 수익성 우려도 일부 완화됐다.

[뉴스핌=김아랑 미술기자]

국제유가와 미국 국채금리 안정도 국내 증시의 반등을 뒷받침할 전망이다. 서부텍사스산원유(WTI)는 1.82% 하락한 배럴당 99.90달러를 기록하며 100달러 아래로 내려왔다. 미국 10년물 국채금리는 4.98%로 5%를 밑돌았다. 미국과 이란의 종전 협상 기대가 높아지면서 인플레이션과 장기금리 상승에 대한 부담이 다소 줄었다.

국내 증시의 상승 출발 가능성도 커졌다. 코스피200 야간선물은 전 거래일보다 17.60포인트(1.99%) 오른 900.05를 기록했다. 미국 반도체주 강세와 야간선물 급등을 고려하면 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주를 중심으로 매수세가 유입될 가능성이 높다.

이날 시장의 관심은 SK하이닉스의 3분기 실적 발표에 집중될 전망이다. 시장에서 예상하는 3분기 영업이익은 77조원으로 역대 최대 수준이다. 다만 최근 삼성전자가 3분기 잠정실적 발표 이후 부정적인 주가 반응을 보였다는 점에서 SK하이닉스 역시 실적 자체보다 향후 성장 전망이 중요할 것으로 분석된다.

핵심은 오는 2027~2028년 메모리 반도체 업황에 대한 시장의 의구심을 얼마나 해소하느냐다. 특히 2027년 고대역폭메모리(HBM4) 공급계약 물량과 가격 조건, 범용 D램 가격 전망이 주목받고 있다. SK하이닉스가 중장기 수요에 대한 자신감을 제시한다면 최근 제기된 반도체 업황의 고점 통과 우려를 완화하고 외국인 매수세를 끌어낼 수 있다.

추가 주주환원 정책도 주가를 움직일 주요 변수다. SK하이닉스는 지난 8월 발표한 40조원 규모의 자사주 매입을 최근 완료했다. 시장에서는 키옥시아 투자 차익을 활용한 약 16조원 규모의 특별배당 가능성도 거론하고 있다. 특별배당은 아직 확정되지 않았지만 자사주 소각과 배당 확대 등 구체적인 주주환원 계획이 제시될 경우 반도체 업종을 넘어 코스피 전반의 투자심리에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다.

한국시간 29일 새벽 예정된 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 결과와 알파벳·마이크로소프트의 실적 발표는 경계 요인이다. 시장에서는 기준금리 동결 가능성에 무게를 두고 있지만 향후 긴축 경로와 미국 빅테크의 AI 투자 수익성을 확인하려는 관망심리가 지수 상승 폭을 제한할 수 있다.

AI는 오늘 코스피가 미국 반도체주 강세와 야간선물 급등에 힘입어 상승 출발한 뒤 SK하이닉스 실적 발표를 기점으로 반등 탄력을 결정할 가능성이 높다고 전망했다. 특히 SK하이닉스가 역대 최대 실적과 함께 긍정적인 중장기 업황 전망이나 추가 주주환원 계획을 제시한다면 외국인 매수세가 회복되면서 코스피 상승 폭도 확대될 수 있다.

plum@newspim.com