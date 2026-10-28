밤새 이어진 구룡마을 화재…12시간50분 만에 완진

강풍에 소방용수까지 부족…밤샘 진화

1명 부상·107명 피해

[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 서울 강남구 개포동 구룡마을에서 발생한 대규모 화재가 약 13시간 만에 완전히 잡혔다.

28일 소방당국에 따르면 이날 오전 4시39분쯤 구룡마을 화재를 완전히 진화했다. 소방 대응 1단계도 해제됐다. 전날 오후 3시49분쯤 구룡마을 2지구 가건물에서 화재가 발생한 지 약 12시간 50분 만이다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 27일 오후 3시경 서울 강남구 구룡마을 2지구에서 화재가 발생해 소방관들이 진화를 하고 있다. 소방당국은 오후 4시 29분 소방 대응 2단계를 발령하고 진압에 나섰다. 2026.10.27 khwphoto@newspim.com

전날 오후 3시49분쯤 구룡마을 2지구에서 불이 났다는 신고가 소방당국에 접수됐다. 소방당국은 오후 3시59분 소방 대응 1단계를 발령했다. 이후 4시 29분쯤 대응 2단계로 격상했다. 강풍 영향으로 불길이 빠르게 번졌기 때문이다. 구룡마을 2지구에서 시작된 불길은 1·3·7지구로까지 번졌다. 게다가 소방용수마저 부족해 진화에 어려움을 겪었다.

소방당국은 화재 진압에 소방인력 232명과 헬기 6대 등 장비 110대를 투입했다. 이후 당국은 오후 10시5분쯤 불길이 주변으로 번질 가능성이 낮다고 판단해 대응 단계를 1단계로 낮췄다. 오후 11시15분쯤에는 주불을 잡고 잔불을 정리했다.

이번 화재로 30대 여성 1명이 다리에 가벼운 부상을 입고 병원으로 이송됐다. 주민 39명은 스스로 대피했다. 1·2·3지구에 거주하던 77가구 107명이 피해를 입었다. 이들은 개포중학교와 구룡중학교 체육관에 마련된 대피소와 인근 숙소로 이동했다.

소방당국은 불에 탄 면적을 약 19만㎡로 추산했으며 정확한 면적은 추가 확인이 필요하다고 밝혔다. 재산 피해 규모와 화재 원인은 아직 확인되지 않았다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 27일 오후 3시경 서울 강남구 구룡마을 2지구에서 화재가 발생해 시민들이 소방대원들의 진화 작업을 지켜보고 있다. 소방당국은 오후 4시 29분 소방 대응 2단계를 발령하고 진압에 나섰다. 2026.10.27 khwphoto@newspim.com

이재명 대통령은 전날 구룡마을 화재를 보고 받은 후 "화재 진압에 가용한 자원을 총동원해 주민 인명 구조와 안전 확보에 만전을 기하라"고 지시했다.

구룡마을은 1980년대 초·중반과 1986년 서울 아시안게임, 1988년 서울올림픽을 앞두고 강남권이 개발되는 과정에서 철거민 등이 이주하며 생긴 무허가 판자촌이다. 도곡동 타워팰리스 등 고가 아파트와 약 1㎞ 떨어진 곳에 있다. 구룡마을은 1~8지구가 있으며 축구장 약 40개가 들어갈 수 있는 규모다.

구룡마을은 보온용 솜과 비닐, 합판 등 불에 타기 쉬운 자재로 지어져 화재에 취약했다. 더욱이 길이 좁아 대형 소방차 진입도 어려웠다. 마을 곳곳에는 액화석유가스(LPG) 가스통과 전선 등이 뒤엉켜 있어 진화에도 어려움이 따른다. 지난 1월16일에도 마을 4지구에서 난 불이 5·6지구로 번져 주민 258명이 대피했다.

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