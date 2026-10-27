㈜두산, 김제에 3992억 추가 투자…첨단 전자소재 생산거점 확대

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지평선산단에 광모듈용 하이엔드 CCL 생산공장 신설…2028년 하반기 가동

기존 693억 투자 이어 누적 4685억 투입…신규 인력 200여명 채용 계획

[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 글로벌 첨단 전자소재 기업 ㈜두산이 전북 김제에 3992억 원을 추가 투자해 인공지능(AI) 데이터센터용 핵심 소재 생산시설을 확충하고 지역 일자리 창출에 나선다.

김제시와 전북특별자치도 및 (주)두산은 27일 전북도청에서 3992억 원 규모의 증설 투자협약을 체결했다고 밝혔다.

협약식에는 이원택 전북지사와 정성주 김제시장, 김인욱 ㈜두산 전자BG장 등이 참석해 투자 이행과 지역경제 활성화를 위한 협력 방안을 논의했다.

지평선산단 투지협약체결식[사진=김제시]2026.10.27 gojongwin@newspim.com

㈜두산은 협약 직후부터 2028년까지 김제 지평선일반산업단지 내 기존 공장 부지에 건축 연면적 약 1만 평 규모의 생산공장을 추가로 건립하고 200여명을 신규 채용할 계획이다. 신규 생산라인은 2028년 하반기부터 순차적으로 가동할 예정이다.

이번 투자는 글로벌 빅테크 기업들의 AI 데이터센터 확산으로 초고속 광통신 소재 수요가 늘어나는 데 대응하기 위한 것이다.

㈜두산은 광모듈용 하이엔드 동박적층판(CCL) 전용 생산라인을 구축해 공급 역량을 강화할 방침이다. CCL은 인쇄회로기판(PCB)의 핵심 소재로 반도체와 통신장비를 비롯한 첨단 전자제품에 폭넓게 활용된다.

㈜두산은 민선 8기 출범 직후인 2022년 7월 김제시가 처음 유치한 대기업으로 당시 693억 원 규모의 투자협약을 맺었다. 이후 2024년 9월 지평선산단에 AI와 5G, 스마트폰 등에 사용되는 연성동박적층판(FCCL) 생산공장을 준공했다.

이번에 첫 투자협약 규모의 약 5.8배에 달하는 증설투자를 결정하면서 두 차례 투자협약 금액은 총 4685억 원으로 늘었다. 김제공장은 기존 FCCL에 이어 광모듈용 하이엔드 CCL까지 생산 범위를 넓히고 기존 인력과 인프라를 활용해 생산 경쟁력을 높일 계획이다.

이번 재투자는 민선 8기 대기업 유치 성과가 민선 9기 대규모 추가 투자로 이어졌다는 점에서 의미가 있다. 김제시는 이번 투자가 양질의 일자리 확대와 지역경제 활성화는 물론 기업과 지역사회 간 상생 기반을 강화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

㈜두산은 지역사회 공헌 활동도 이어가고 있다. 2025년 9월부터 김제시자원봉사센터에 총 1375만 원을 기탁했으며 지역 에너지 취약계층 노인가구의 노후 보일러 교체 등 주거환경 개선 봉사에도 참여하고 있다.

김인욱 ㈜두산 전자BG장은 "김제시와의 긴밀한 협력과 안정적인 투자환경이 증설을 결정하는 데 긍정적인 바탕이 됐다"며 "김제공장을 첨단 전자소재 핵심 생산거점으로 육성하고 양질의 일자리 창출과 지역사회 발전에 기여하겠다"고 말했다.

이원택 전북지사는 "김제에서 생산한 소재가 전 세계 AI 데이터센터에 공급될 예정"이라며 "공장 신축과 200여명 채용이 계획대로 진행되도록 인허가와 인력 양성을 지원하겠다"고 밝혔다.

정성주 김제시장은 "민선 8기 첫 대기업 유치로 인연을 맺은 ㈜두산이 민선 9기에도 대규모 재투자를 결정해 뜻깊다"며 "기업이 안정적으로 투자하고 성장할 수 있도록 적극 지원하고 첨단산업 분야 투자유치를 통해 기업과 지역이 함께 발전하는 산업도시 김제를 만들어 가겠다"고 강조했다.

gojongwin@newspim.com