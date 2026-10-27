전주시·장기요양기관, 서비스 개선 논의…돌봄 공백 최소화

AI 핵심 요약beta
- 전주시는 27일 장기요양서비스 발전 간담회를 개최했다
- 참석자들은 기관 운영 애로와 제도 개선사항을 논의했다
- 시는 유관기관 협력으로 돌봄 공백 최소화에 나선다
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현지조사·급여비용 청구 등 제도 운영 개선 모색…기관 간 협력 강화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시가 고령화에 따른 장기요양서비스 수요 증가에 대응해 서비스 품질을 높이고 종사자 처우와 기관 운영 여건을 개선하기 위한 현장 소통에 나섰다.
시는 27일 전주소통협력센터에서 국민건강보험공단 전주남부·북부지사 관계자와 장기요양기관협회 임원 등 20여 명이 참석한 가운데 장기요양서비스 발전을 위한 기관 간담회를 개최했다고 27일 밝혔다.
이번 간담회는 장기요양기관 운영 관련 정보를 공유하고 제도 운영 과정에서 발생하는 현장의 어려움과 건의사항을 청취해 실질적인 개선 방안을 마련하기 위해 추진됐다.
참석자들은 장기요양기관 운영 과정의 애로사항을 비롯해 기관 현지조사와 급여비용 청구 등 업무 현장에서 겪는 고충과 개선 필요 사항을 논의했다. 원활한 업무 추진과 장기요양서비스 질 향상을 위한 기관 간 협력 방안도 함께 모색했다.
특히 행정기관과 서비스 제공 현장이 어려움을 지속적으로 공유해 현장 중심의 협력체계를 구축하고 업무상 혼선을 줄여 돌봄 공백을 최소화하는 데 뜻을 모았다.
시는 앞으로도 국민건강보험공단과 장기요양기관협회 등 유관기관과 긴밀히 소통하며 현장의 의견을 수렴하고 장기요양기관의 안정적인 운영과 서비스 품질 향상을 위한 협력을 이어갈 계획이다.
lbs0964@newspim.com