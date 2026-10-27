천호성 전북교육감, 예산 집행 투명성·폐교 활용 확대 '주문'

AI 핵심 요약beta
- 천호성 전북교육감이 27일 학교 예산 집행의 투명성을 강조했다
- 천 교육감은 학교별 물품 중복 공급을 막고 자율 선정을 당부했다
- 폐교를 교육 및 지역사회 자원과 전북유학 거주시설로 활용하라 주문했다
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폐교 교육·지역사회 활용 적극 추진…전북유학 거주시설 전환 검토 지시
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 천호성 전북교육감이 27일 학교 예산 집행의 투명성과 공정성을 강조하고 폐교를 교육 및 지역사회 자원으로 적극 활용할 것을 주문했다.
천 교육감은 이날 열린 주간 정책회의에서 내년도 특별교부금 확보를 위해 노력한 교육청 예산부서와 지역 국회의원 등 관계자들에게 감사의 뜻을 전하며 이같이 밝혔다.
천 교육감은 특별교부금 등을 학교 기숙사나 시설개선 공사에 지원하는 절차를 확인하고 "시설공사와 관련해 여러 이야기와 항의, 민원이 들어오는 만큼 예산 집행이 제대로 이뤄지는지 반드시 점검해야 한다"고 말했다.
특히 동일한 물품이 여러 학교에 중복 공급되는 일이 없도록 꼼꼼히 확인하고 학교가 필요한 물품을 자율적으로 선정할 수 있도록 해달라고 당부했다. 학교의 자율성을 높이는 동시에 예산 집행의 투명성과 공정성을 확보해야 한다는 취지다.
천 교육감은 "노력하더라도 폐교는 계속 발생할 수밖에 없다"며 "재산관리 측면에서 신중하게 접근하되 활용할 방법이 있다면 적극적으로 문을 열어 교육 역량을 키우고 지역사회가 공적으로 활용할 수 있도록 해야 한다"고 강조했다.
아울러 전북유학 확대를 위해 필요한 거주시설 확충과 관련해 폐교를 활용하는 방안도 제시했다.
천 교육감은 "지자체에서 전북유학 확대를 위해 가장 필요로 하는 것이 거주시설 확대"라며 "건물뿐 아니라 위치도 중요한 요소인 만큼 폐교를 전북유학 거주시설로 활용하는 방안을 적극 검토해 달라"고 말했다.
lbs0964@newspim.com