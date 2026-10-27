전주시설공단, 우리밀 케이크 만들기…가족친화 문화 조성

AI 핵심 요약beta
- 전주시설공단은 27일 임직원 가족 60여 명과 체험 프로그램을 운영했다
- 참가자들은 우리밀 생산·가공을 배우고 케이크를 만들며 소통했다
- 공단은 가족 친화 조직문화와 지역경제 활성화에 힘쓰겠다고 밝혔다
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지역 체험업체와 상생 도모…일·가정 양립 및 지역경제 활성화 추진
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전주시설공단이 임직원과 가족이 함께하는 체험 프로그램을 통해 가족 친화적 조직문화 조성과 지역사회 상생에 나섰다.
전주시설공단은 임직원 가족 60여 명이 참여한 가운데 '가족과 함께하는 행복 체험 프로그램'을 운영했다고 27일 밝혔다.
이번 프로그램은 전주우리밀영농조합 체험장에서 진행됐으며 참가 가족들은 우리밀의 생산과 가공 과정을 알아보고 직접 케이크를 만들며 서로 소통하는 시간을 가졌다.
공단은 가족 간 유대감을 높이고 일과 가정이 조화를 이루는 조직문화를 만들기 위해 이번 프로그램을 마련했다. 임직원이 가족과 함께 추억을 쌓으며 일상 속 행복과 소통의 가치를 나누도록 하는 취지다.
지역 업체의 체험 자원을 활용해 지역 사업체의 운영을 지원하고 공공기관과 지역사회가 함께 성장하는 상생의 가치도 실천했다.
이연상 이사장은 "가족의 행복은 직원의 행복과 활력 있는 조직문화의 바탕"이라며 "앞으로도 직원들이 일과 가정의 균형을 이루고 가족과 행복을 나눌 수 있도록 다양한 가족 친화 프로그램을 추진하고 지역경제 활성화에도 힘쓰겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com