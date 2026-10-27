고창군, AI 자율주행 트랙터 18대 도입…스마트 농업 기반 확충

AI 핵심 요약beta
- 고창군은 27일 AI 자율주행 트랙터 현장 시연회를 개최했다
- 고창군은 신규·기존 트랙터 18대에 자율주행 기술을 도입했다
- 고창군은 농작업 효율 향상과 스마트 농업 전환을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
직진·회전 자동 조향부터 장애물 감지까지 시연…농촌 일손 부족 해소
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 인공지능 기반 자율주행 농기계 보급을 통해 농촌 고령화와 일손 부족에 대응하고 스마트 농업 전환에 속도를 내고 있다.
고창군은 27일 고창읍 월암리 일원에서 농업인과 농업부서 관계자 등 100여 명이 참석한 가운데 'AI 자율주행 트랙터 현장 시연회'를 개최했다고 밝혔다.
이번 사업은 과학기술정보통신부가 주최하는 '2026년 스마트빌리지 보급 및 확산사업'에 선정돼 국비 10억여 원을 확보하면서 추진됐다. 군은 신규 트랙터 8대와 기존 트랙터 10대에 자율주행 키트를 장착해 모두 18대를 도입했다.
이날 시연회에서는 직진·회전 자동 조향과 작업기 자율작업, 전방 장애물 감지 및 긴급 정지 등 자율주행 기술을 선보였다. 참석자들은 현장에서 첨단 농기계의 작동 방식과 실증 결과를 확인했다.
행사장에는 자율주행 키트와 무인예초기 등 첨단 농기계도 전시됐다. 농기계 전문업체 관계자들이 장비별 기능과 활용 방법을 설명해 농업인들의 이해를 도왔다.
군은 자율주행 트랙터가 농작업 시간을 단축하고 생산성을 높이는 한편 유류비 절감 등 작업 효율 개선에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
심덕섭 고창군수는 "민선 9기 스마트 농업 기반 확충 목표에 맞춰 자율주행 농기계 보급 지원을 확대하고 전문 조작 교육도 단계적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com