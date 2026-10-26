바디프랜드, '메타세쿼이아 페스타' 참가…본사 '건강라운지' 전면 개방

AI 핵심 요약beta
- 바디프랜드는 24일 도곡 본사를 주민 휴식 공간으로 개방했다
- 건강라운지에서 AI 헬스케어로봇과 마사지기 체험을 제공했다
- 야외 부스와 라운지에 주민 972명과 210팀이 방문했다
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AI 헬스케어로봇 무료 체험 진행
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 헬스케어로봇 기업 바디프랜드는 지난 24일 서울 강남구 양재천로에서 열린 '도곡 메타세쿼이아 로드 페스타'에 참여해 도곡 본사를 지역 주민을 위한 휴식 공간으로 전면 개방했다고 26일 밝했다.
바디프랜드는 지역 축제에 동참하고 주민들과 소통하고자 도곡 본사 1층에 '건강라운지'를 마련했다. 양재천 나들이에 나선 방문객들이 자연스럽게 들러 다양한 헬스케어 제품을 체험하고, '건강수명 10년 연장'의 가치를 직접 느낄 수 있도록 카페와 체험 공간을 조성했다.
건강라운지 내 'AI헬스케어로봇존'에서는 웨어러블 AI 헬스케어로봇 '733'을 비롯해 생성형 AI 기술을 적용한 '퀀텀AI프로', '다빈치AI프로' 등의 무료 체험을 제공했다. 이와 함께 소형 마사지기를 경험하는 '바디프랜드 미니존'과 건강기능식품 중심의 '바디프랜드 헬스케어존'도 함께 운영됐다.
라운지 내 카페에서는 직원복지팀이 준비한 음료와 디저트, 닭강정 등을 룰렛 이벤트 교환권으로 제공해 방문객들이 편안하게 쉬어갈 수 있는 쉼터 역할을 수행했다.
이와 함께 메타세쿼이아 거리에 마련된 야외 부스에서는 대표 제품 '733'을 선보이고 미니 마사지건, 에코백, 식음료 교환권 등을 증정하는 룰렛 이벤트를 진행했다. 여기에 휴머노이드 로봇의 댄스 퍼포먼스까지 더해져 지나가는 주민들의 눈길을 사로잡았다.
이날 바디프랜드 부스와 건강라운지에는 가족 단위 방문객의 발길이 하루 종일 이어졌다. 행사 기간 동안 야외 부스에는 972명, 본사 건강라운지에는 총 210팀이 방문하며 주민 참여형 상생 행사로서 성황리에 마무리됐다.
stpoemseok@newspim.com