아이씨에이치, 삼성전자 1차 벤더코드 취득

AI 핵심 요약beta
- 아이씨에이치가 26일 삼성전자 1차 벤더코드를 취득했다고 밝혔다
- 소재·반제품·완제품을 삼성전자에 직접 공급하는 체제를 구축했다
- 신규 품목 개발과 해외 고객사 영업 확대로 경쟁력 강화에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 첨단·복합소재 전문기업 아이씨에이치가 삼성전자의 1차 벤더코드를 취득했다고 26일 밝혔다.
1차 벤더코드 취득으로 기존 간접 공급 방식에서 벗어나 소재와 반제품, 완제품까지 삼성전자에 직접 공급할 수 있게 됐다. 회사에 따르면 수직계열화 생산체제를 활용해 고객사에 대한 직접 대응능력을 강화하고 효율적 공급 구조를 구축할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
아이씨에이치는 그동안 전자파 차폐용 가스켓, 고기능성 폴리우레탄(PU) 폼, 필름형 박막 안테나(MFA) 등을 삼성전자에 공급해왔다. 최근에는 폴더블폰에 적용되는 전자파 차단 가스켓 및 완충 소재를 공급하며 프리미엄 라인 제품에 대한 대응력을 확대하고 있다.
회사는 1차 벤더코드 취득을 계기로 신규 품목 적용을 위한 기술개발과 경쟁력 강화에 나설 계획이다. 또한 삼성전자와의 공급 레퍼런스를 활용해 해외 고객사를 대상으로 영업망을 확장해나갈 예정이다.
회사 관계자는 "이번 1차 벤더코드 취득으로 소재부터 반제품, 완제품까지 직접 공급할 수 있게 됐다"며 "품질 경쟁력은 물론 안정적 공급을 위한 양산 능력에 대한 고객사의 신뢰를 확인했다는 점에서 의미가 크다"고 말했다. 이어 "직접 공급체계 구축을 계기로 고객사 대응능력을 강화하고 효율성 제고를 통해 수익성까지 개선해나갈 것"이라고 밝다.
nylee54@newspim.com