李대통령 지지율 2%p 하락한 35.3%…증시·전세난·SNS 악재 [리얼미터]

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중수청장 국무회의 배석도 논란

국민의힘 42.6%·민주당 36%

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 지난주 대비 소폭 하락한 35.3%를 기록한 여론조사 결과가 26일 나왔다.

여론조사 전문업체 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 19일부터 23일까지 5일간 실시한 조사에서 이 대통령의 국정 지지율은 지난주보다 2%포인트(p) 하락한 35.3%였다.

부정 평가는 지난주보다 1.9%p 오른 62.3%로 긍정·부정 격차는 27%p였다.

이재명 대통령이 22일 청와대 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.10.22 [사진=청와대]

국정 지지율을 권역별로 보면 서울 4.6%p, 인천·경기 4.4%p, 전남·광주·전북 2.7%p가 빠졌다. 반면 대전·세종·충청은 1.8%p, 부산·울산·경남은 1.4%p 올랐다.

연령대별로는 70대 이상에서 가장 큰 7.0%p 떨어졌다. 20대 3.5%p, 60대 3.4%p, 40대 2.9%p가 하락했다.

리얼미터는 ▲증시 급락 ▲국민연금 주식 매도 유예 논란 ▲전세난 ▲북한의 대남 확성기 재개 위협 ▲대통령의 사회관계망서비스(SNS) 발언 ▲중대범죄수사청장 국무회의 배석 논란이 복합적으로 작용해 진보층과 수도권 중심 지지율 이탈이 생겼다고 분석했다.

지난 22~23일 실시한 정당 지지도 조사에서는 국민의힘이 1.7%p 오른 42.6%, 민주당이 0.2%p 내려간 36%였다. 양당 간 격차는 6.6%p다. 10주 만에 오차범위 밖으로 벌어졌다.

리얼미터는 국민의힘 지지율과 관련해 "오세훈 서울시장의 2심 무죄 판결로 사법 리스크가 완화됐다"며 "그 가운데 대북 강경 대응 요구와 대통령의 국정 난항에 따른 반사 이익이 맞물리면서 고령층과 중도층을 중심으로 지지층이 결집해 상승한 것"이라고 봤다.

민주당에 대해서는 "추미애 경기도지사와 부승찬 의원의 '소방 재정' 실언 파장에 이어 조희대 대법원장 탄핵 추진과 신천지 의혹 공세를 둘러싼 당내 계파 갈등이 격화되면서 지지율이 소폭 하락하며 3주째 30% 중반대에 정체된 양상을 보인다"고 분석했다.

이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐으며 대통령 국정 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지에서 확인하면 된다.

pcjay@newspim.com