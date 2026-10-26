교보교육재단, 'AI 불안주의보' 심포지엄 성료…미래세대 교육 방향 모색

주도적 진로 개척 사례 공유…시행착오 뒷받침할 교육 안전망 논의

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명의 공익재단인 교보교육재단이 AI 전환기를 맞아 미래세대의 주도적인 진로 개척과 이를 뒷받침할 교육의 역할을 모색했다.

교보교육재단은 지난 23일 서울 광화문 교보빌딩 대산홀에서 2026 교육 심포지엄 'AI 불안주의보: 정답이 사라진 시대, 미래세대 생존법'을 개최했다고 26일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보교육재단은 지난 23일 서울 광화문 교보빌딩 대산홀에서 2026 교육 심포지엄 'AI 불안주의보: 정답이 사라진 시대, 미래세대 생존법'을 개최했다고 26일 밝혔다. [사진=교보교육재단] 2026.10.26 yunyun@newspim.com

이번 심포지엄은 인공지능(AI) 기술의 급속한 발전 속에서 학부모와 미래세대가 느끼는 불안감을 살펴보고, 정해진 답을 좇기보다 스스로 삶의 방향과 선택지를 만들어가는 주도적인 삶의 방식과 교육의 역할을 논의하기 위해 마련됐다.

총 3부로 진행된 심포지엄의 첫 발표는 이상욱 한양대학교 교수가 맡았다. 이 교수는 'AI 시대의 불안, 살아남기 대신 번영하기'를 주제로 불안의 실체를 살펴보고, 단순한 생존을 넘어 변화를 주도하며 성장하기 위한 통찰을 제시했다.

이어 '정답이 사라진 시대, 선택지를 만들어 가는 사람들'을 주제로 세 명의 연사가 경험과 교육 사례를 공유했다. 백아름 청년이그린협동조합 대표는 도시에서 성장해 연고가 없는 농촌으로 이주한 뒤 시행착오를 겪으며 새로운 삶을 개척한 경험을 전했다.

권동한 알고릭스코퍼레이션 대표는 고교 졸업 후 창업에 뛰어들어 스스로 질문하고 답을 찾아온 과정을 소개했다. 이명철 경기 복정고등학교 교사는 학생들이 의미 있는 질문을 던지는 역량을 기를 수 있도록 돕는 공교육 현장의 혁신 사례를 공유했다.

2부에서는 불확실한 시대에 필요한 핵심 역량과 미래세대의 도전을 뒷받침하기 위한 기성세대의 역할을 논의했다.

임창현 SK mySUNI 연구원은 '실패를 설계하는 사람들, AI 시대의 생존 무기'를 주제로 발표했다. 임 연구원은 스타트업 최고경영자(CEO)들의 경영 사례를 통해 완벽한 스펙보다 불확실한 상황에 유연하게 대응하고 새로운 경험에서 빠르게 배우는 '학습민첩성'이 중요하다고 강조했다.

이희수 중앙대학교 명예교수는 '기성세대 역할 재정의: 트랙 설계자에서, 안전망 제공자로'를 주제로 발표했다. 이 교수는 미래세대의 시행착오를 내면의 힘을 키우는 '성공적인 실패'로 전환하려면 사회가 기존의 평가 중심 교육에서 벗어나 든든한 안전망 역할을 해야 한다고 강조했다.

3부 종합토론과 질의응답에서는 정민승 한국방송통신대학교 교수의 진행으로 연사와 청중이 AI 시대의 교육 방향과 미래세대의 성장 방안을 놓고 의견을 나눴다.

행사장 로비에는 참가자들이 자신의 불안을 엽서에 적는 '불안의 미로'와 생존 키워드를 열쇠 모양 카드에 적어 거대한 문을 완성하는 '가능성의 문' 등 참여형 행사도 마련됐다.

교보교육재단은 '교육은 곧 참사람 육성'이라는 가치를 구현하기 위해 매년 교육 심포지엄을 개최하고 있다. 다양한 분야 전문가들의 지식과 경험을 공유하며 교육이 나아갈 방향을 모색한다.

최화정 교보교육재단 이사장은 "이번 심포지엄은 획일화된 정답이 사라진 AI 전환기 속에서 미래세대가 스스로 삶의 방향을 만들어가고 기성세대가 이를 어떻게 뒷받침할지 사회적 공감대를 형성하고자 마련됐다"며 "앞으로도 변화하는 교육환경에 맞춰 미래세대에게 필요한 교육적 과제를 발굴하고 실천적인 교육 담론을 확산해 나가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com