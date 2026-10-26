KB국민은행, 해킹 정보유출 2210명으로…2091명 추가 확인

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기존 사고 분석 도중 고객 1631명·임직원 460명 추가 확인

계좌번호·예금잔액·대출내역 등 포함…개별 통지 진행

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민은행의 해킹 사고로 인한 정보유출 인원이 기존 119명에서 2210명으로 늘었다. 새로운 해킹이 발생한 것은 아니며, 기존 사고를 정밀 분석하는 과정에서 유출 대상자 2091명이 추가로 확인됐다.

26일 금융권에 따르면 KB국민은행은 감독당국 및 관계기관과 기존 정보유출 사고를 재검증한 결과, 당초 파악하지 못했던 유출 대상자 2091명을 추가로 확인했다.

KB국민은행 신관. [사진=KB국민은행]

추가 확인된 인원은 고객 1631명과 전현직 임직원 460명이다. 전체 정보유출 인원은 최초 발표 당시의 약 18.6배인 2210명으로 확대됐다.

이번에 확인된 유출은 지난 2일 공지한 기존 침해사고와 관련된 것이다. 은행은 사고가 발생한 직원용 모바일 업무지원 시스템의 데이터와 처리 과정을 다시 살펴보면서 추가 대상자를 파악했다. 해당 시스템은 인터넷뱅킹 등 금융거래 시스템과는 별개다.

유출 항목에는 고객 이름과 생년월일, 암호화된 주민등록번호 등 고유식별정보, 주소, 연락처 등이 포함됐다. 계좌번호와 예금잔액, 대출 거래내역, 신용카드 연체원금, 신용등급 등 금융정보도 유출 항목에 포함됐다. 다만 개인별로 실제 유출된 정보는 다르다.

전현직 임직원의 경우 이름과 직원번호, 연락처, 소속 부점, 발령·퇴직 연월일 등이 유출 항목에 포함됐다.

KB국민은행은 사고 인지 이후 해당 시스템과 서버를 중지해 접근 경로를 차단하고 비정상 접근에 대한 감시를 강화했다. 추가 확인된 고객과 임직원에게는 문자와 이메일, 우편 등을 통해 유출 사실을 개별 통지하고 있다.

은행은 유출된 정보가 명의도용이나 보이스피싱 등 2차 피해에 악용될 가능성도 안내했다. 홈페이지에서는 개인별 정보유출 여부와 유출 항목을 조회할 수 있도록 했다.

KB국민은행은 "초기에 완벽하게 파악하지 못한 점에 대해 진심으로 고객 여러분께 송구스럽게 생각한다"며 "철저한 재발 방지와 고객 보호조치에 최선을 다하겠다"고 전했다.

eoyn2@newspim.com