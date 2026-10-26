토스뱅크, '자유 적금' 금리 인상…1년 만기 최고 연 3.75%

AI 핵심 요약beta
- 토스뱅크가 26일 자유 적금 금리를 27일부터 인상했다.
- 3~11개월 금리는 최대 3.1~3.4%로 1.1~1.3%p 올랐다.
- 12개월 만기 최고 금리는 연 3.75%로 상향됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
가입 기간 절반 이상 자동이체 시 우대금리 연 0.5%p 제공
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 토스뱅크가 오는 27일부터 '자유 적금' 상품 금리를 인상해 12개월 만기 기준 최고 연 3.75%(세전)를 제공한다고 26일 밝혔다.
이번 조정으로 3~5개월 만기 최고 금리는 연 1.8%에서 연 3.1%로 1.3%p 올랐다. 6~11개월 만기는 연 2.3%에서 연 3.4%로 1.1%p, 12~23개월 만기는 연 3.0%에서 연 3.75%로 0.75%p 각각 상향됐다. 인상된 금리는 27일 신규 가입자부터 적용된다.
우대금리는 가입 기간의 절반 이상 자동이체를 유지할 경우 연 0.5%p가 제공된다. 최소 1원부터 자동이체를 설정할 수 있으며 금액 변경도 유연하다.
자유 적금은 최소 금액 제한 없이 월 최대 300만원까지 납입할 수 있는 상품이다. 가입 기간은 3개월에서 36개월까지 월 단위로 지정 가능하며, 만기 전 해지 없이 최대 2회까지 잔액 일부를 인출할 수 있는 '미리 빼기' 기능이 적용된다. 중도해지금리는 인출 금액에만 매겨진다.
토스뱅크 관계자는 "시장 금리 흐름을 고려해 1년 만기 고객이 연 3%대 후반 금리를 받도록 금리를 인상했다"며 "이용자 혜택을 고려한 수신 상품을 이어갈 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com