전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.26 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

뉴욕증시 프리뷰, 국제유가 하락에 주가 선물 반등 시도...연준 금리 결정·빅테크 실적에 쏠린 눈

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미국 주요 주가지수 선물이 26일 국제유가 하락에 힘입어 반등을 시도했다
  • 연준 금리 결정과 빅테크 실적 발표를 앞두고 시장의 경계감은 이어졌다
  • AI 투자 수익성 우려로 네오클라우드 관련주 약세와 증시 변동성이 지속됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중동 긴장 속 유가 배럴당 100달러대 유지
AI 투자 수익성 우려에 네오클라우드주 약세 지속

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 뉴욕 증시의 주요 주가지수 선물이 26일(현지시간) 반등을 시도하고 있다. 중동 지역의 군사적 긴장으로 지난주 급등했던 국제유가가 하락하면서 투자 심리가 다소 회복된 영향이다. 다만 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 결정과 주요 기술기업들의 실적 발표를 앞두고 시장의 경계심은 여전하다.

이날 미 동부시간 오전 7시 15분 기준 다우존스30산업평균지수 선물은 185포인트(0.35%) 상승했다. 스탠다드앤드푸어스(S&P)500지수 선물은 0.05% 오르고 있는 반면, 나스닥100지수 선물은 0.07% 내렸다. 

지난주 뉴욕 증시는 국제유가 급등과 인공지능(AI) 관련주의 매도세가 겹치면서 약세를 보였다. 지난 23일 다우지수는 650포인트 넘게 떨어졌고, S&P500지수와 나스닥종합지수도 각각 0.5%, 0.2% 하락했다. S&P500지수와 나스닥지수는 2주 연속 주간 하락을 기록했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌]

◆ 중동 긴장 속 유가 배럴당 100달러대 유지

이날 시장 반등을 이끈 요인 중 하나는 국제유가 하락이다. 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 2.02% 하락한 배럴당 101달러, 브렌트유 선물은 1.49% 떨어진 배럴당 114달러선에 거래됐다.

국제유가는 지난주 예멘의 친이란 후티 반군이 사우디아라비아를 공격하면서 급등했다. 후티 반군은 지난 24일 사우디아라비아 수도 리야드의 주요 공항과 석유 시설을 공격했다고 밝혔으며, 사우디 당국은 이튿날 추가 미사일과 드론을 요격했다고 발표했다. 사우디아라비아는 피해를 입은 공항의 운영을 일부 재개했지만, 후티 반군은 추가 공격을 예고했다.

미국과 이스라엘이 다음 달 중간선거 이후 이란에 대한 군사 공격을 검토하고 있다는 보도까지 나오면서 중동 지역의 긴장은 고조되고 있다. 다만 카타르 중재단이 미국과의 공조 아래 이란 테헤란을 방문해 긴장 완화에 나섰다는 소식은 유가 상승 압력을 일부 누그러뜨렸다.

시장에서는 사우디아라비아의 원유 생산시설과 정유시설, 수출시설이 추가 공격을 받을 경우 국제유가가 다시 급등할 수 있다고 우려하고 있다.

갤로 파트너스의 마이클 알파로 최고투자책임자(CIO)는 CNBC와의 인터뷰에서 현재 국제유가에 지정학적 위험에 따른 프리미엄이 배럴당 약 20달러 반영돼 있다고 분석했다.

그는 사우디아라비아의 동서횡단 송유관이나 정유시설에 대규모 공격이 발생하면 유가가 급등할 수 있다고 전망했다. 다만 브렌트유 가격이 배럴당 120~140달러 수준으로 오르면 높은 가격 때문에 소비가 줄어드는 '수요 파괴(demand destruction)' 현상이 나타날 수 있다고 지적했다.

특히 정유시설 피해가 장기화할 경우 원유 생산량과 관계없이 휘발유와 경유 등 석유제품 공급에 차질이 발생할 수 있다는 우려도 나온다. 알파로는 정제 능력 부족이 2027년 이후까지 이어지는 구조적 문제로 발전할 가능성을 경고했다.

고유가에도 미국 원유 생산업체들은 신규 투자에 신중한 태도를 보이고 있다. 유가 변동성과 지정학적 불확실성이 커지면서 시추 장비와 생산시설을 대폭 늘리는 데 부담을 느끼고 있기 때문이다.

미국 에너지부는 지난 23일 루이지애나주 정유시설의 공급 차질에 대응하기 위해 전략비축유(SPR)에서 최대 40만배럴을 방출하는 방안을 승인했다. 사우디아라비아도 아시아 공급망의 안정성을 높이기 위해 2027년 하반기부터 싱가포르에 원유를 저장할 계획이다.

케빈 워시 미국 연방준비제도 의장 [사진=블룸버그]

연준 금리 결정·기업 실적 발표에 시장 '촉각'

국제유가와 함께 이번 주 시장의 최대 변수는 연준의 기준금리 결정이다. 연준은 28일 금리를 결정하며, 유럽중앙은행(ECB)과 일본은행(BOJ)도 각각 29일과 30일 통화정책 결정을 발표할 예정이다.

연방기금금리 선물시장에서는 연준이 현재 연 3.75~4.00%인 기준금리를 동결할 가능성을 약 90%로 반영하고 있다. 지난 9월 금리를 인상한 만큼 이번에는 동결할 것이라는 전망이 우세하다.

그러나 뱅크오브아메리카(BAC)는 연준이 이번 회의에서 금리를 0.25%포인트 추가 인상할 것으로 예상하고 있다. 다만 금리 인상이 쉽지 않은 결정이 될 것이라고 지적했다.

뱅크오브아메리카의 클라우디오 이리고옌 이코노미스트는 "연준이 금리를 인상하면 투자자들은 과도한 긴축을 우려할 수 있고, 동결하면 인플레이션 대응 의지에 의문을 제기할 수 있다"고 분석했다.

시장에서는 12월 추가 금리 인상 가능성도 주시하고 있다. 런던증권거래소그룹(LSEG)에 따르면 금리 선물시장에는 2027년 중반까지 최소 두 차례의 0.25%포인트 금리 인상 가능성이 반영돼 있다.

이번 주 발표되는 경제지표도 연준의 향후 정책 방향을 가늠할 변수다. 29일에는 연준이 선호하는 물가 지표인 9월 개인소비지출(PCE) 물가지수가 발표될 예정이다. 3분기 미국 국내총생산(GDP) 성장률도 공개되며, 시장에서는 3.2% 성장을 예상하고 있다.

기업 실적 발표도 집중돼 있다. 이번 주에는 S&P500지수 구성 기업의 약 3분의 1이 실적을 공개한다. 특히 알파벳(GOOGL)과 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN) 등 대형 기술기업들의 실적에 관심이 쏠린다.

최근 AI 데이터센터에 대한 막대한 투자 비용과 수익성에 대한 우려가 커진 만큼, 투자자들은 이들 기업의 AI 사업이 실제 매출과 이익 증가로 이어지고 있는지 확인할 것으로 보인다.

지난주 메타(META)는 연간 AI 투자 지출 전망치를 다시 상향 조정하고 자금 마련을 위한 신주 발행 계획을 밝히면서 투자자들을 실망시켰다. 테슬라(TSLA)도 실적 발표 이후 주가가 하락했다.

삭소은행의 차루 차나나 최고투자전략가는 "강력한 AI 수요만으로는 더 이상 충분하지 않을 수 있다"며 "시장은 실제 수익 창출과 이익률, 현금흐름에 대한 증거를 원하고 있다"고 말했다.

◆ AI 투자 수익성 우려에 네오클라우드주 약세 지속

특히 AI 데이터센터 인프라를 제공하는 네오클라우드 기업들의 주가 하락이 두드러지고 있다. ▲코어위브(CRWV)와 ▲네비우스(NBIS)는 이달 들어 각각 시가총액의 30% 이상을 잃었다. 이날 개장 전 거래에서도 두 기업의 주가는 3~6% 하락했으며, ▲아이렌(IREN)과 ▲어플라이드디지털(APLD)도 3~4% 내렸다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 전날 소셜미디어 엑스(X)에서 AI 데이터센터 사업 이외에 충분한 매출 기반을 확보하지 못한 기업들에 대해 금융시장이 사실상 자금 조달을 차단하고 있다고 지적했다. 그는 네오클라우드 업계에서 기업 간 통합이 진행될 것으로 전망하면서도 스페이스X(SPCX)가 관련 기업을 인수하지는 않을 것이라고 밝혔다.

한편 머스크는 스페이스X가 AI 반도체 구매를 위해 400억달러 규모의 부채 조달을 완료했다고 발표했다. 조달 자금은 주로 조기상환이 가능한 채무 형태로 구성되며, 2027년 상반기에 유입될 예정이다.

코어위브 로고 [사진 = 로이터 뉴스핌]

개별 종목에서는 브라질 대통령선거 결과가 영향을 미쳤다. 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령이 네 번째 임기를 확보하면서 미국 증시에 상장된 브라질 기업들이 급락했다. ▲페트로브라스(PBR)는 개장 전 거래에서 23% ▲이타우 우니방쿠(ITUB)는 26% ▲암베브(ABEV)는 11% 각각 하락했다. ▲아이셰어즈 MSCI 브라질 ETF(EWZ)도 큰 폭으로 떨어졌다.

반면 미국 수술 전문 의료서비스 업체 ▲서저리 파트너스(SGRY)는 비영리 의료기관 본 세쿠르스 머시 헬스가 지배지분 인수를 위한 막바지 협상을 진행하고 있다는 보도에 약 24% 급등했다. 파이낸셜타임스에 따르면 이번 거래에서 평가되는 기업가치는 부채를 포함해 약 60억달러다.

유럽에서는 프랑스의 재정 불안이 다소 진정되는 모습이다. 국제신용평가사 무디스는 프랑스의 국가신용등급을 Aa3로, 등급 전망을 '부정적'으로 유지했다. 지난주 프랑스 10년 만기 국채 금리가 2002년 이후 처음으로 5%에 도달하면서 신용등급 강등 우려가 커졌지만, 이번 결정으로 시장은 일단 한숨을 돌렸다.

무디스는 프랑스의 국가채무가 2027년 GDP의 120%를 넘어설 것으로 예상하면서, 재정 건전성을 회복하기 위해서는 내년 대통령선거 이후에도 지속적인 재정 개선 노력이 필요하다고 지적했다.

시장에서는 이번 주 연준의 금리 결정과 빅테크 실적, 중동 정세가 뉴욕 증시의 방향을 결정할 것으로 보고 있다. 국제유가 하락은 단기적으로 투자 심리에 긍정적이지만, 고금리 장기화 가능성과 AI 투자 수익성에 대한 의문이 해소되지 않은 만큼 변동성이 이어질 수 있다는 관측이다.

koinwon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
30대女, 철원 민통선 넘어 GOP 철책 끊었다고? [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강원도 철원에서 30대 여성이 민간인출입통제선(민통선)을 넘어 최전방 일반전초(GOP) 철책까지 접근해 광망(철조망 감지 센서)을 절단했다가 군에 붙잡혔다. 민통선 진입 이후 약 20시간 동안 군 감시망은 이 여성의 이동을 추가로 포착하지 못했다. 합동참모본부는 26일 "우리 군은 전날(25일) 강원도 철원군 GOP 이남 민통선 이북 지역에서 군 경계시설물에 무단 접근한 미상 인원의 신병을 확보해 관계기관과 정확한 경위를 조사 중"이라고 밝혔다. 성일종 국민의힘 의원(왼쪽)이 26일 국회에서 열린 국방위원회 국방부 등 종합감사에서 진영승 합동참모의장에게 철원 민통선 무단 진입 사건에 대해 질의하고 있다. [사진=국회방송 화면 캡처] 2026.10.26 gomsi@newspim.com 합참에 따르면, 이 여성은 24일 오후 철원 지역 민통선 이북으로 무단 진입했다. 이후 계속 북상해 25일 오전 GOP 철책에 접근, 광망을 절단했다. 군과 관계기관의 합동조사 결과 현재까지 대공 혐의점은 나오지 않았다. 이날 국회 국방위원회의 국방부 종합 국정감사에서도 이 사안이 도마에 올랐다. 국민의힘 성일종 의원은 "24일 키 158㎝밖에 안 되는 30대 여성에게 우리 GOP가 뚫린 걸 알고 있느냐"고 물었다. 강신철 국방부 장관이 "민통선을 통과해 들어온 것"이라고 답하자, 성 의원은 "그게 뚫린 것"이라고 질책했다. 강 장관은 "GOP 광망이 절단된 걸 아느냐"는 질의에 "보고받았다"고 했다. 성 의원은 24일 오후부터 25일 오전까지 20여 시간 동안 이 여성이 폐쇄회로(CC) TV에 식별되지 않은 이유도 따져 물었다. 진영승 합참의장은 "토요일(24일) 오후 민통선 지역에서 인원을 확인했고, 신병 확보 작전 중에는 추가로 CCTV에 탐지된 적이 없다"고 설명했다. gomsi@newspim.com 2026-10-26 11:53
사진
SK하이닉스, 추가 주주환원 28일 발표 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK하이닉스가 오는 28일 3분기 실적 발표와 함께 추가 주주환원 정책을 공개한다. 분기 영업이익이 77조원에 육박할 것으로 예상되는 가운데 주가가 고점 대비 절반 이상 하락하면서 대규모 이익을 주주에게 얼마나 돌려줄지 관심이 쏠리고 있다. 특히 일본 반도체 기업 키옥시아 투자 차익을 활용한 특별배당 가능성이 주목받고 있다. SK하이닉스는 26일 추가 주주환원 방안을 이사회 결의를 거쳐 오는 28일 3분기 실적 발표에서 공개할 예정이라고 공시했다. 이번 발표에서는 키옥시아 지분 매각으로 확보한 투자 차익의 활용 여부가 주요 관심사다. 앞서 SK하이닉스가 약 20조원으로 추산되는 키옥시아 투자 차익 가운데 16조원 가량을 특별배당으로 지급하는 방안을 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 이에 대해 SK하이닉스는 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 현재까지 확정된 사항은 없다"고 설명했다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 주주환원 확대에 대한 기대감은 역대 최대 실적 전망과 맞물려 있다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 SK하이닉스의 3분기 매출액과 영업이익 전망치는 각각 98조2257억원, 76조9640억원이다. 영업이익은 지난해 같은 기간보다 약 576% 증가한 수준이다. 인공지능(AI)용 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대와 범용 메모리 가격 상승이 실적 개선을 이끈 것으로 분석된다. 반면 주가는 최근 가파른 조정을 받았다. 지난 23일 SK하이닉스 주가는 127만7000원에 거래를 마쳐 종가 기준 고점 대비 약 56% 하락했다. AI 투자 수익성에 대한 우려와 외국인 매도세 등이 주가에 부담으로 작용했다. SK하이닉스는 지난 21일 약 40조원 규모의 자사주 매입을 당초 계획보다 한 달가량 앞당겨 마쳤다. 취득한 주식은 전량 소각할 예정이다. 회사는 앞서 2025~2027년 누적 잉여현금흐름(FCF)의 50% 이상을 주주에게 환원하겠다는 방침도 제시했다. 주가 하락으로 주주들의 손실이 커지는 상황에서 임직원들에게는 역대급 성과급이 지급될 것으로 예상되면서 주주환원 확대에 대한 요구도 높아질 전망이다. SK하이닉스는 연간 영업이익의 10%를 성과급 재원으로 활용하는 제도를 운영하고 있다. 올해 사상 최대 실적이 예상되는 만큼 내년 직원 1인당 수억원대 성과급이 지급될 가능성이 거론된다. 반면 주가는 고점 대비 절반 이상 하락하면서 실적 개선의 성과를 주주들이 체감하기 어려운 상황이다. 이번 주주환원 정책이 임직원 보상과 주주 이익 사이의 간극을 좁힐 수 있을지도 관심사다. 대규모 설비투자와 주주환원을 병행하기 위한 재원 운용도 과제다. SK하이닉스는 최근 미국 낸드플래시 자회사 솔리다임의 기업공개(IPO) 검토를 중단했다. 외부 자본 유치 대신 자체 자금을 활용한 투자 부담이 커질 수 있는 만큼 이번 발표에서 향후 투자와 주주환원의 균형을 어떻게 맞출지도 관심이 모인다. syu@newspim.com 2026-10-26 10:38

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동