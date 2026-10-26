'지각' 태풍 '인파' 발생....대구·경북 27일 밤부터 한파

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

동해안 중심 강풍...28일부터 높은 너울

28일 경북 내륙 일부 영하권·서리...농작물 관리 유의

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자= '지각 태풍' 참피가 가고 26일 괌 동쪽 해상에서 발생한 또 다른 '지각 태풍'인 제31호 태풍 '인파(IN-FA)'가 몸집을 불리고 있는 가운데 27일 북서쪽에서 찬 공기가 남하해 대구와 경북은 이날 밤부터 기온이 낮아져 추워지겠다.

또 대구·경북을 포함한 전국 대부분 지역에서 바람이 강하게 불겠고, 특히 경상권 해안을 중심으로 바람이 매우 강하게 불겠다. 대부분 해상에서 물결이 매우 높게 일겠고 28일부터 동해안을 중심으로 강한 너울이 유입되겠다.

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 울진의 감 익는 풍경. 2026.10.26 nulcheon@newspim.com

대구와 경북의 27일 기온은 9도~20도 분포를 보이겠다.

대구·경북 주요 지역의 이날 아침 기온은 대구 13도, 경북 봉화·영주 9도, 안동·상주 11도, 구미·영천·경주·포항 12도, 울진은 14도의 분포를 보이겠고, 낮 기온은 대구 18도, 경북 봉화·영주 15도, 안동·문경·의성 17도, 영천·경주 18도, 울진·영덕은 20도로 관측됐다.

기상청은 27일 북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서 밤부터 기온이 차차 낮아지고, 바람도 강하게 불어 체감 온도는 더욱 낮아 춥겠다며 급격한 기온 변화에 따른 건강관리에 유의할 것을 당부했다.

또 이날 새벽(00~06시)에 경북 북서 내륙 0.1mm 미만, 울릉·독도에는 5mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

특히 28일 아침 기온은 전국 대부분 지역에서 내일 아침 기온보다 5~10℃가량 큰 폭으로 떨어져 경기 북동부와 강원 내륙·산지, 충북, 일부 남부 내륙을 중심으로 영하권으로 내려가는 곳이 있겠고 전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15℃ 안팎으로 매우 크겠다. 한파 영향 예보 앞으로 발표하는 기상 정보를 참고할 것을 주문했다.

또 내륙을 중심으로 얼음이 어는 곳이 있겠고 서리가 내리는 곳도 있겠다. 농작물 관리에 주의할 것을 당부했다.

기상청은 경상권 동해안을 중심으로 바람이 순간 풍속 70km/h(20m/s) 안팎(산지 90km/h(25m/s) 안팎)으로 매우 강하게 불면서 강풍 특보를 발표할 가능성이 있겠다며 앞으로 발표하는 기상 정보를 참고할 것을 주문했다.

27일부터 동해남부 북쪽 해상에는 차차 바람이 30~70km/h(8~20m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m(동해 중부 먼바다, 동해남부 북쪽 먼바다 5.0m 이상)로 매우 높게 일면서 풍랑 특보를 발표할 가능성이 있겠다. 항해나 조업하는 선박은 유의해야 한다.

경북 동해안에는 28일부터 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 접근을 자제하는 등 안전사고에 각별히 주의해야 한다.

nulcheon@newspim.com