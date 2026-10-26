미 고위 당국자, 북미 정상회담 관련 "현재 발표할 회담 일정 없어"

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고위 당국자 "양국 정상, 적절한 시점에 만날 것"

APEC 정상회의 계기 북미 정상 간 회동 여전히 불투명

[워싱턴=뉴스핌] 이상민 특파원 = 미국 고위 당국자가 26일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장 간 정상회담과 관련해 "현재로서는 발표할 회담 일정이 없다"고 밝혔다.

미 고위 당국자는 이날 김 위원장의 지난 24일 중국 단둥 방문이 북미 정상회담을 위한 사전 조율일 수 있다는 관측과 관련해, 트럼프 대통령이 다음 달 중국을 방문할 때 김 위원장과 만날 가능성이 있느냐는 뉴스핌의 질문에 이같이 답했다.

다만 이 당국자는 "양국 정상은 적절한 시점에 만날 것"이라고 덧붙였다.

이에 따라 11월 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 북미 정상 간 회동이 성사될지는 여전히 불투명한 상황이다.

트럼프 대통령도 지난 19일 다음 달 중국에서 열리는 APEC 정상회의 참석차 아시아를 방문할 때 김 위원장을 만날 것인지 묻는 질문에 "모르겠다"고 답했다.

그는 "누군가 그런 회담을 요청하고 있는지 확신하지 못하겠다"고 밝혔다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 8월 올해 안에 김 위원장을 만날 계획이라고 말한 바 있다.

강경화 주미 한국대사도 지난 12일 북미 대화와 관련해 구체적인 진전 사항은 없다고 말했다.

김정은 북한 국무위원장이 2018년 2월 28일 베트남 하노이 메트로폴 호텔에서 열린 북미 2차 정상회담 단독회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 이야기를 듣고 있다. 2018.02.28. [사진=뉴스핌 로이터]

smlee@newspim.com