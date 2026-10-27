[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 10월 27일

AI 핵심 요약beta
- 국회가 26일 외통위 등 3개 상임위에서 국정감사를 진행했다
- 국회의장이 26일 주한영국대사 접견과 이태원 유가족 면담을 했다
- 여야가 26일 의원총회와 세미나, 기자회견을 잇달아 열었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
14:00 콜린 크룩스 주한영국대사 접견 / 의장집무실
15:30 이태원 참사 유가족협의회 면담 / 의장집무실
◆상임위원회
10:00 외교통일위원회 국정감사 / 본관 401호
10:00 보건복지위원회 국정감사 / 본관 601호
10:00 기후에너지환경노동위원회 국정감사 / 본관 622호
◆의원실 세미나
10:00 김재원 의원실, AI 활용 음악의 신탁 기준 마련을 위한 2차 토론회 / 의원회관 제4간담회의실
10:00 강득구 의원실 등, 주민주권 실현, 지방의회법에서 길을 찾다! / 의원회관 제1소회의실
10:00 정동영 의원실 등, 함석헌 평화정신과 고성군 안반덕 기념화 방안 / 의원회관 제2소회의실
10:30 윤종오 의원실 등, 초과세수는 불평등 타파에 부자나라, 가난한 국민: 초과세수를 빈곤·불평등 해소에 어떻게 쓸 것인가? / 의원회관 제10간담회의실
14:00 이용선 의원실 등, 미중관계 변화와 신국제질서 그리고 한반도 평화공존의 길 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 이재강 의원실 등, 북미대화 전망과 한반도 평화체제 구축 방안 정책토론회 / 의원회관 제2소회의실
14:00 정진욱 의원실, 유교 경영 세미나 / 의원회관 제7간담회의실
14:00 이광희 의원실 등, 자원봉사센터의 민간 주도성과 관리자 전문성 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 박상웅 의원실, 푸드스마트유통 산업 육성 및 혁신전략 정책포럼 / 의원회관 제2소회의실
14:00 오기형 의원실 등, 한국형 베어허그 어떻게 설계할 것인가 / 의원회관 제5간담회의실
15:00 서명옥 의원실 등, 여성정치, 대한민국을 연결하다 / 의원회관 대회의실
15:00 이강일 의원실 등, 친일반민족행위자 제2기 재산조사위원회 운영전략 토론회 Ⅲ / 의원회관 제10간담회의실
◆소통관 기자회견
09:00 전진숙 의원, [지역아동센터·다함께돌봄센터 인건비 가이드라인 기본급 100% 준수, 2027년 예산안 국회 증액 반영 촉구 기자회견]
09:20 박지원(朴芝源) 의원, [기준중위소득 관련 기자회견]
09:40 박해철 의원, [에이모 데이터라벨러 근로자성 인정 및 임금체불 해결 촉구 기자회견]
10:00 주진우 의원, [정치 현안 기자회견]
11:00 손솔 의원, [주택임대차보호법 개정안 발의 기자회견]
11:20 최혁진 의원, [경기도 사회혁신경제국 폐지, 경기도사회적경제원 예산삭감 철회 촉구 기자회견]
11:40 허종식 의원, [서명옥 국회의원의 장기요양기관 전수조사·현지조사 관련 발언 규탄 기자회견]
13:20 이용우 의원, [법정 정년연장 입법 촉구 기자회견]
13:40 김동아 의원, [전국청년위원장 관련 기자회견]
14:00 차규근 의원, [장생탄광 귀향추진단 긴급 기자회견]
14:20 김장겸 의원, [청년주권포럼 조희대 탄핵 추진 규탄 기자회견]
14:40 신장식 의원, [동물권행동 카라 건물 헐값 매각 중단 요청 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
09:00 故 최형우 전 국회의원 영결식 / 삼성서울병원 장례식장 지하 1층 영결식장
11:00 한반도평화경제특별위원회 출범식 및 임명장 수여식 / 국회 본관 당대표회의실
13:30 의원총회 / 국회 본관 246호
*한병도 원내대표
09:00 국정감사 대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
13:30 의원총회
◆국민의힘
*장동혁 당대표
09:00 故 최형우 前 내무부 장관 영결식 / 삼성서울병원 장례식장 지하1층 영결식장
11:00 안전한 현장을 위한 소방공무원과의 대화 / 국회 본관 228호
15:00 제7대 전국여성지방의원협의회 총회 / 국회 의원회관 대회의실
*정점식 원내대표
08:30 국정감사대책회의 / 국회 본관 245호
10:00 국정감사 - 외교통일위원회 / 국회 본관 401호
15:00 제7대 전국여성지방의원협의회 총회 / 국회 의원회관 대회의실
◆조국혁신당
*신장식 당대표
07:30 KBS 라디오 <전격시사> 인터뷰
10:00 혁신정책연구원 불평등 해법 연속토론회 / 의원회관 제3세미나실
14:00 2026 지방교육재정교부금 개편 대응 긴급행동 간담회 / 국회 앞 천막농성장
14:40 동물권행동 카라 건물 헐값 매각 중단 요청 기자회견 / 국회 소통관 기자회견장
*김준형 원내대표
07:30 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼> 출연
10:00 혁신정책연구원 불평등 해법 연속토론회 / 의원회관 제3세미나실
10:00 외교통일위원회 국정감사 / 본관 401호
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
통상일정
*천하람 원내대표
09:00 뉴스핌TV <정국진단> 출연
10:30 문화일보Y <허민의 정치카페> 출연
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
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