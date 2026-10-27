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[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 10월 27일

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AI 핵심 요약

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  • 국회가 26일 외통위 등 3개 상임위에서 국정감사를 진행했다
  • 국회의장이 26일 주한영국대사 접견과 이태원 유가족 면담을 했다
  • 여야가 26일 의원총회와 세미나, 기자회견을 잇달아 열었다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

◆국회의장

14:00 콜린 크룩스 주한영국대사 접견 / 의장집무실
15:30 이태원 참사 유가족협의회 면담 / 의장집무실

◆상임위원회

10:00 외교통일위원회 국정감사 / 본관 401호
10:00 보건복지위원회 국정감사 / 본관 601호
10:00 기후에너지환경노동위원회 국정감사 / 본관 622호

◆의원실 세미나

10:00 김재원 의원실, AI 활용 음악의 신탁 기준 마련을 위한 2차 토론회 / 의원회관 제4간담회의실
10:00 강득구 의원실 등, 주민주권 실현, 지방의회법에서 길을 찾다! / 의원회관 제1소회의실
10:00 정동영 의원실 등, 함석헌 평화정신과 고성군 안반덕 기념화 방안 / 의원회관 제2소회의실
10:30 윤종오 의원실 등, 초과세수는 불평등 타파에 부자나라, 가난한 국민: 초과세수를 빈곤·불평등 해소에 어떻게 쓸 것인가? / 의원회관 제10간담회의실
14:00 이용선 의원실 등, 미중관계 변화와 신국제질서 그리고 한반도 평화공존의 길 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 이재강 의원실 등, 북미대화 전망과 한반도 평화체제 구축 방안 정책토론회 / 의원회관 제2소회의실
14:00 정진욱 의원실, 유교 경영 세미나 / 의원회관 제7간담회의실
14:00 이광희 의원실 등, 자원봉사센터의 민간 주도성과 관리자 전문성 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 박상웅 의원실, 푸드스마트유통 산업 육성 및 혁신전략 정책포럼 / 의원회관 제2소회의실
14:00 오기형 의원실 등, 한국형 베어허그 어떻게 설계할 것인가 / 의원회관 제5간담회의실
15:00 서명옥 의원실 등, 여성정치, 대한민국을 연결하다 / 의원회관 대회의실
15:00 이강일 의원실 등, 친일반민족행위자 제2기 재산조사위원회 운영전략 토론회 Ⅲ / 의원회관 제10간담회의실

◆소통관 기자회견

09:00 전진숙 의원, [지역아동센터·다함께돌봄센터 인건비 가이드라인 기본급 100% 준수, 2027년 예산안 국회 증액 반영 촉구 기자회견]
09:20 박지원(朴芝源) 의원, [기준중위소득 관련 기자회견]
09:40 박해철 의원, [에이모 데이터라벨러 근로자성 인정 및 임금체불 해결 촉구 기자회견]
10:00 주진우 의원, [정치 현안 기자회견]
11:00 손솔 의원, [주택임대차보호법 개정안 발의 기자회견]
11:20 최혁진 의원, [경기도 사회혁신경제국 폐지, 경기도사회적경제원 예산삭감 철회 촉구 기자회견]
11:40 허종식 의원, [서명옥 국회의원의 장기요양기관 전수조사·현지조사 관련 발언 규탄 기자회견]
13:20 이용우 의원, [법정 정년연장 입법 촉구 기자회견]
13:40 김동아 의원, [전국청년위원장 관련 기자회견]
14:00 차규근 의원, [장생탄광 귀향추진단 긴급 기자회견]
14:20 김장겸 의원, [청년주권포럼 조희대 탄핵 추진 규탄 기자회견]
14:40 신장식 의원, [동물권행동 카라 건물 헐값 매각 중단 요청 기자회견]

◆더불어민주당

*김민석 당대표
09:00 故 최형우 전 국회의원 영결식 / 삼성서울병원 장례식장 지하 1층 영결식장
11:00 한반도평화경제특별위원회 출범식 및 임명장 수여식 / 국회 본관 당대표회의실
13:30 의원총회 / 국회 본관 246호

*한병도 원내대표
09:00 국정감사 대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
13:30 의원총회

◆국민의힘

*장동혁 당대표
09:00 故 최형우 前 내무부 장관 영결식 / 삼성서울병원 장례식장 지하1층 영결식장
11:00 안전한 현장을 위한 소방공무원과의 대화 / 국회 본관 228호
15:00 제7대 전국여성지방의원협의회 총회 / 국회 의원회관 대회의실

*정점식 원내대표
08:30 국정감사대책회의 / 국회 본관 245호
10:00 국정감사 - 외교통일위원회 / 국회 본관 401호
15:00 제7대 전국여성지방의원협의회 총회 / 국회 의원회관 대회의실

◆조국혁신당

*신장식 당대표
07:30 KBS 라디오 <전격시사> 인터뷰
10:00 혁신정책연구원 불평등 해법 연속토론회 / 의원회관 제3세미나실
14:00 2026 지방교육재정교부금 개편 대응 긴급행동 간담회 / 국회 앞 천막농성장
14:40 동물권행동 카라 건물 헐값 매각 중단 요청 기자회견 / 국회 소통관 기자회견장

*김준형 원내대표
07:30 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼> 출연
10:00 혁신정책연구원 불평등 해법 연속토론회 / 의원회관 제3세미나실
10:00 외교통일위원회 국정감사 / 본관 401호

◆개혁신당

*이기인 비상대책위원장
통상일정

*천하람 원내대표
09:00 뉴스핌TV <정국진단> 출연
10:30 문화일보Y <허민의 정치카페> 출연
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰

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30대女, 철원 민통선 넘어 GOP 철책 끊었다고? [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강원도 철원에서 30대 여성이 민간인출입통제선(민통선)을 넘어 최전방 일반전초(GOP) 철책까지 접근해 광망(철조망 감지 센서)을 절단했다가 군에 붙잡혔다. 민통선 진입 이후 약 20시간 동안 군 감시망은 이 여성의 이동을 추가로 포착하지 못했다. 합동참모본부는 26일 "우리 군은 전날(25일) 강원도 철원군 GOP 이남 민통선 이북 지역에서 군 경계시설물에 무단 접근한 미상 인원의 신병을 확보해 관계기관과 정확한 경위를 조사 중"이라고 밝혔다. 성일종 국민의힘 의원(왼쪽)이 26일 국회에서 열린 국방위원회 국방부 등 종합감사에서 진영승 합동참모의장에게 철원 민통선 무단 진입 사건에 대해 질의하고 있다. [사진=국회방송 화면 캡처] 2026.10.26 gomsi@newspim.com 합참에 따르면, 이 여성은 24일 오후 철원 지역 민통선 이북으로 무단 진입했다. 이후 계속 북상해 25일 오전 GOP 철책에 접근, 광망을 절단했다. 군과 관계기관의 합동조사 결과 현재까지 대공 혐의점은 나오지 않았다. 이날 국회 국방위원회의 국방부 종합 국정감사에서도 이 사안이 도마에 올랐다. 국민의힘 성일종 의원은 "24일 키 158㎝밖에 안 되는 30대 여성에게 우리 GOP가 뚫린 걸 알고 있느냐"고 물었다. 강신철 국방부 장관이 "민통선을 통과해 들어온 것"이라고 답하자, 성 의원은 "그게 뚫린 것"이라고 질책했다. 강 장관은 "GOP 광망이 절단된 걸 아느냐"는 질의에 "보고받았다"고 했다. 성 의원은 24일 오후부터 25일 오전까지 20여 시간 동안 이 여성이 폐쇄회로(CC) TV에 식별되지 않은 이유도 따져 물었다. 진영승 합참의장은 "토요일(24일) 오후 민통선 지역에서 인원을 확인했고, 신병 확보 작전 중에는 추가로 CCTV에 탐지된 적이 없다"고 설명했다. gomsi@newspim.com 2026-10-26 11:53
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SK하이닉스, 추가 주주환원 28일 발표 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK하이닉스가 오는 28일 3분기 실적 발표와 함께 추가 주주환원 정책을 공개한다. 분기 영업이익이 77조원에 육박할 것으로 예상되는 가운데 주가가 고점 대비 절반 이상 하락하면서 대규모 이익을 주주에게 얼마나 돌려줄지 관심이 쏠리고 있다. 특히 일본 반도체 기업 키옥시아 투자 차익을 활용한 특별배당 가능성이 주목받고 있다. SK하이닉스는 26일 추가 주주환원 방안을 이사회 결의를 거쳐 오는 28일 3분기 실적 발표에서 공개할 예정이라고 공시했다. 이번 발표에서는 키옥시아 지분 매각으로 확보한 투자 차익의 활용 여부가 주요 관심사다. 앞서 SK하이닉스가 약 20조원으로 추산되는 키옥시아 투자 차익 가운데 16조원 가량을 특별배당으로 지급하는 방안을 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 이에 대해 SK하이닉스는 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 현재까지 확정된 사항은 없다"고 설명했다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 주주환원 확대에 대한 기대감은 역대 최대 실적 전망과 맞물려 있다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 SK하이닉스의 3분기 매출액과 영업이익 전망치는 각각 98조2257억원, 76조9640억원이다. 영업이익은 지난해 같은 기간보다 약 576% 증가한 수준이다. 인공지능(AI)용 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대와 범용 메모리 가격 상승이 실적 개선을 이끈 것으로 분석된다. 반면 주가는 최근 가파른 조정을 받았다. 지난 23일 SK하이닉스 주가는 127만7000원에 거래를 마쳐 종가 기준 고점 대비 약 56% 하락했다. AI 투자 수익성에 대한 우려와 외국인 매도세 등이 주가에 부담으로 작용했다. SK하이닉스는 지난 21일 약 40조원 규모의 자사주 매입을 당초 계획보다 한 달가량 앞당겨 마쳤다. 취득한 주식은 전량 소각할 예정이다. 회사는 앞서 2025~2027년 누적 잉여현금흐름(FCF)의 50% 이상을 주주에게 환원하겠다는 방침도 제시했다. 주가 하락으로 주주들의 손실이 커지는 상황에서 임직원들에게는 역대급 성과급이 지급될 것으로 예상되면서 주주환원 확대에 대한 요구도 높아질 전망이다. SK하이닉스는 연간 영업이익의 10%를 성과급 재원으로 활용하는 제도를 운영하고 있다. 올해 사상 최대 실적이 예상되는 만큼 내년 직원 1인당 수억원대 성과급이 지급될 가능성이 거론된다. 반면 주가는 고점 대비 절반 이상 하락하면서 실적 개선의 성과를 주주들이 체감하기 어려운 상황이다. 이번 주주환원 정책이 임직원 보상과 주주 이익 사이의 간극을 좁힐 수 있을지도 관심사다. 대규모 설비투자와 주주환원을 병행하기 위한 재원 운용도 과제다. SK하이닉스는 최근 미국 낸드플래시 자회사 솔리다임의 기업공개(IPO) 검토를 중단했다. 외부 자본 유치 대신 자체 자금을 활용한 투자 부담이 커질 수 있는 만큼 이번 발표에서 향후 투자와 주주환원의 균형을 어떻게 맞출지도 관심이 모인다. syu@newspim.com 2026-10-26 10:38

[주요포토]

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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