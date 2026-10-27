고흥 우주발사체 국가산단, 2032년까지 조성…우주항공 '메카' 거듭

고흥 우주발사체 산단, 우주항공 산업 및 연구개발 배후 공간 역할 전망

152만㎡ 규모 산업단지계획 심의, 발사체 제조·연구 등 산업생태계 구축

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 국내 우주항공의 메카인 전남광주특별시 고흥 우주발사장 일대에 오는 2032년까지 항공우주 산업과 연구 기능을 아우르는 국가산업단지가 조성된다.

27일 국토교통부에 따르면 이날 열린 중앙산업단지계획심의위원회는 이같은 내용을 담은 '고흥 우주발사체 국가산업단지 계획'을 심의·의결했다.

고흥 '우주발사체' 국가산업단지는 전남광주통합특별시 고흥군 봉래면 일원 151만9660㎡(약 46만평) 넓이 부지에 지어진다. 사업비 총 1729억원을 들여 우주항공 관련 제조산업, 부품산업, 연구개발업을 유치할 예정이다. 사업시행은 한국토지주택공사(LH)와 전남개발공사가 맡으며 올해부터 2032년까지 국가산단 조성사업을 할 계획이다.

고흥 우주발사체 국가산단 위치도 [자료=국토부]

고흥 우주발사체 국가산단은 우주강국 실현을 위한 국가 전략사업의 일환이다. 2024년 3월 한화에어로스페이스, 이노스페이스를 비롯한 11개 핵심 앵커·스타트업 기업과 입주협약을 체결해 입주 수요를 확보했다. 산단 인근에 조성 중인 국방우주시험센터와 연계한 국방과학연구소도 입주할 예정이다.

이번 중앙산업단지계획심의위원회 심의에서 유치업종 및 토지이용계획 등을 반영한 산업단지계획이 확정됨에 따라 국토부는 2027년부터 토지보상절차에 착수하는 등 고흥 우주발사체 국가산단 사업을 속도감 있게 추진해 나갈 계획이다.

고흥군은 2022년 12월 우주산업 발사체 클러스터로 지정됐다. 나로우주센터를 중심으로 우주발사체 산업기반을 갖추고 있으며 우주발사체 국가산단 인근에는 우주항공청 주관의 민간전용발사장이 내년까지 건설될 예정이다. 이번 계획에 따라 산단이 조성되면 발사체 관련 기업의 입주를 지원하는 배후 산업공간이 들어서게 되며 국방우주시험센터와 연계한 연구시설이 제공돼 민관이 합동으로 우주산업 생태계를 조성해 나가는 데 기여할 수 있을 전망이다.

산단 조성으로 인해 2958억원 생산 유발 및 1673명 고용 유발 효과가 예상되고 있어 전남 지역 경제 성장을 견인할 수 있을 것으로 기대된다. 국토부는 전남의 발사체 클러스터를 중심으로 경남에는 위성 클러스터, 대전에는 우주연구·인재개발 기능 등을 육성할 계획이다.

국토부 박지홍 국토도시실장은 "국내 유일의 발사장을 보유한 고흥에 우주발사체 제조·연구 거점을 함께 구축해 우주항공산업 육성에 시너지를 창출하고 첨단산업 기반의 미래 성장동력을 확보하도록 할 것"이라고 강조하며 "나로우주센터, 민간발사장, 국방우주시험센터 등 인근의 산업·연구기관과 긴밀히 연계돼 고흥 우주발사체 국가산단이 성공적으로 조성될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

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