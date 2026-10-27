李대통령, 구룡마을 화재에 "가용 자원 총동원…인명 구조·안전 확보" 지시

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 27일 구룡마을 화재에 총력 대응을 지시했다
- 이 대통령은 주민 구조와 안전 확보를 최우선으로 당부했다
- 소방당국은 대응 2단계를 발령하고 진화 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 27일 서울 강남 구룡마을에서 발생한 화재 사고에 대해 보고받고 화재 진압에 가용한 자원을 총동원해 거주 중인 주민의 인명 구조 및 안전 확보에 만전을 기할 것을 지시했다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 언론 공지로 이같이 알렸다.
이 대통령은 또 화재 진압 현장에 투입된 소방대원들의 안전도 철저히 주의할 것을 당부했다.
소방당국은 이날 오후 3시 49분경 서울 개포동 구룡마을에서 화재 신고가 접수돼 진화 중이라고 밝혔다. 구룡마을은 서울 강남구의 마지막 판자촌으로 불리는 곳이다.
소방은 이날 오후 3시 59분경 대응 1단계를 발령했으며, 이후 오후 4시 29분에는 대응 2단계를 발령했다. 소방당국은 "판자촌 밀집 지역인 구룡마을 특성상 화재 발생 시 취약하고 연소 가능성이 있다"고 설명했다.
현재까지 인명피해와 대피 인원 등은 확인되지 않았다.
the13ook@newspim.com