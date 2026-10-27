AI가 바꾸는 '금융시장'...G20 전문가들, 거래 변동성·기술 의존 경고

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재경부·KDI,27일 글로벌 금융안정 콘퍼런스 개최

AI 거래 확대·높은 부채 부담 점검…공급망 다변화 주문

[서울=뉴스핌] 오종원 기자 = 인공지능(AI) 투자에 대한 과도한 기대와 공급망 재편이 금융시장 불안을 키울 수 있다는 진단이 나왔다. 국내외 경제·금융 전문가들은 AI 활용에 따른 위험관리를 강화하고 공급망 다변화와 국제공조로 충격 대응력을 높여야 한다고 강조했다.

재정경제부와 한국개발연구원(KDI)은 27일 서울 포시즌스호텔에서 국내외 경제·금융계 인사 300여명이 참석한 가운데 '2026 G20 글로벌 금융안정 콘퍼런스'를 개최했다.

이날 참석자들은 세계경제와 금융시장이 불확실성 속에서도 회복력을 유지하고 있으나 높은 부채 부담과 새로운 기술에 따른 위험에는 경계가 필요하다고 진단했다.

허장 차관과 김세직 KDI 원장 등 G20 글로벌 금융안정 콘퍼런스 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.10.27 jongwon3454@newspim.com

마커스 브루너마이어 프린스턴대 교수는 기조연설에서 AI 확산이 금융시장의 거래와 의사결정 방식을 바꾸는 동시에 새로운 위험을 초래할 수 있다고 지적했다. 특히 AI 기반 거래 확대에 따른 시장 변동성 증폭과 기술 의존도 심화를 경계하며 통화·금융정책의 대응과 금융시스템 회복력 강화를 주문했다.

로라 알파로 미주개발은행(IDB) 수석 이코노미스트는 글로벌 불균형이 금융시장 변동성을 키울 수 있다고 진단했다. 다국적기업의 소유구조와 해외 생산활동이 무역수지에 영향을 미치는 만큼 국가 간 불균형을 이해할 때 이를 종합적으로 고려해야 한다고 강조했다.

세션별 토론에서는 AI 투자에 대한 과도한 기대와 사이버 위험, 금융기관의 AI 활용에 따른 취약성을 점검했다. 차입을 활용한 투자와 유동성 위험이 시장 충격을 증폭시키고, 신흥·개도국의 높은 부채 부담이 성장을 제약할 가능성도 논의했다.

공급망 분야에서는 지정학적 갈등과 공급망 재편이 원자재 시장과 실물경제뿐 아니라 물가·환율·국채금리에 미치는 영향을 살폈다. 대응 방안으로는 공급망 다변화와 대외 충격 대응역량 강화, 국제공조 확대 등이 제시됐다.

허장 재경부 2차관은 개회사에서 AI 금융위험의 선제적 관리와 재정 여력 확보, 금융안전망과 공급망 회복력을 연계한 '이중 안전망' 구축을 정책 방향으로 제안했다.

재경부는 이번 논의를 바탕으로 AI 혁신과 금융안정의 균형을 모색하고, 글로벌 금융시스템의 회복력을 높이기 위한 G20 차원의 정책 공조를 강화할 계획이다.

jongwon3454@newspim.com