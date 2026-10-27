李대통령·김 여사와 함께 '찰칵'…청와대 사랑채에 '잼프네컷' 운영

AI 핵심 요약beta
- 청와대는 27일 사랑채에 잼프네컷 포토부스를 운영한다고 밝혔다
- 포토부스는 28일부터 관람객 누구나 이용할 수 있다
- 사진 프레임 6종과 문화유산 스티커 32종을 제공한다
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 오는 28일부터 사랑채 1층 로비에서 모든 관람객이 이용할 수 있는 참여형 체험 콘텐츠 '잼프네컷 포토부스'를 운영한다고 27일 밝혔다.
잼프네컷 포토부스는 지난 6월 이재명 대통령 취임 1주년을 맞아 사랑채에서 열린 '국민과 함께한 1년, 디지털로 기록하다' 특별전시 체험 프로그램으로 처음 선보인 바 있다. 당시 관람객들의 관심이 높아 상설 운영하기로 했다는 게 청와대 설명이다.
이 부스에서는 포토 프레임 6종과 K-문화유산 12종 등을 포함한 스티커 총 32종을 제공한다. 이용자는 이 대통령과 영부인 김혜경 여사의 사진을 활용한 포토 프레임 중 원하는 디자인을 선택해 촬영한 뒤 다양한 스티커를 자유롭게 배치해 나만의 사진을 꾸밀 수 있다.
K-문화유산 스티커는 외국인 방문객이 많은 청와대 사랑채의 특성을 고려해 기획했다. 석굴암, 고려청자, 호작도, 금동 반가사유상 등 한국을 대표하는 유산 12종을 일러스트로 재해석했다.
촬영한 사진은 QR코드를 통해 스마트폰에 간편하게 저장할 수 있으며 이용자가 게시에 동의한 촬영물은 청와대 홈페이지에도 공개된다.
공식 오픈에 앞서 이날 개시 행사에는 성기홍 청와대 홍보소통수석이 1호 촬영자로 나섰다.
성 수석은 "잼프네컷 포토부스를 통해 대통령과 국민이 더욱 친근하게 호흡하는 것은 물론, 사랑채를 찾은 외국인 관광객들이 우리 문화유산의 매력을 자연스럽게 체험하고 공유하길 기대한다"며 "앞으로도 국민주권정부 실현을 위해 열린 소통으로 국민과 접점을 넓혀 나가겠다"고 밝혔다.
pcjay@newspim.com