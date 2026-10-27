[특징주] 이노시뮬레이션, HD현대중공업 공급계약에 16% 급등

AI 핵심 요약beta
- 이노시뮬레이션은 27일 애프터마켓에서 16.70% 급등했다
- HD현대중공업의 필리핀 해군 호위함 계약이 재부각됐다
- 21억3610만원 규모 손상통제훈련체계 구축 계약을 체결했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
필리핀 호위함 훈련체계 공급계약 '주목'
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 확장현실(XR) 시뮬레이터 전문기업 이노시뮬레이션이 27일 애프터마켓에서 16% 넘게 급등하고 있다.
최근 HD현대중공업과 체결한 필리핀 해군 호위함 관련 공급계약이 재부각되면서 매수세가 유입된 것으로 풀이된다.
이날 오후 4시51분 기준 이노시뮬레이션은 애프터마켓에서 한국거래소(KRX) 정규장 종가인 2005원 대비 335원(16.70%) 오른 2340원에 거래되고 있다.
이노시뮬레이션은 지난 21일 HD현대중공업과 필리핀 차기 호위함의 손상통제훈련체계(DCTS) 구축 계약을 체결했다고 공시했다.
계약금액은 21억3610만원으로 지난해 매출액의 14.99%에 해당한다. 계약기간은 이달 21일부터 2029년 3월31일까지다.
DCTS는 함정에서 화재나 침수 등 비상상황이 발생했을 때 승조원들이 대응 절차를 숙달하도록 지원하는 훈련체계다. 이노시뮬레이션은 가상훈련과 스마트 모빌리티 분야에서 축적한 시뮬레이션 기술을 기반으로 관련 사업을 추진하고 있다.
앞서 이노시뮬레이션은 지난 12일에도 현대자동차와 9억3600만원 규모의 드라이빙 시뮬레이터 시스템 고도화 계약을 체결했다고 공시했다. 해당 계약은 지난해 매출액의 6.57% 규모다.
plum@newspim.com