성대규 동양생명 대표, '사람 살리는 금융' 캠페인 동참

AI 핵심 요약beta
- 성대규 동양생명 대표가 27일 금융취약계층 보호 캠페인에 참여했다
- 성 대표는 불법사금융 피해 예방과 포용금융 실천 필요성을 공유했다
- 동양생명은 취약계층 대상 보험료·대출 관련 금융지원을 운영했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 동양생명은 성대규 대표이사가 불법사금융 피해 예방과 금융취약계층 보호의 중요성을 알리는 '사람 살리는 금융' 릴레이 캠페인에 참여했다고 27일 밝혔다.
서민금융진흥원이 주관하는 이번 캠페인은 불법사금융 피해로부터 국민을 보호하고 금융의 사회적 역할과 포용금융의 가치를 확산하기 위해 마련됐다.
홍두선 한국평가데이터 대표의 지목을 받은 성 대표는 임직원들과 불법사금융 피해 예방과 금융소비자 보호의 중요성에 공감하고, 금융취약계층 보호와 포용금융 실천의 필요성을 공유했다. 다음 참여자로는 곽희필 ABL생명 대표를 추천했다.
동양생명은 서민과 재난피해 고객의 경제적 부담을 덜기 위해 보험료 납입유예, 보험계약대출 이자 납입유예, 대출이자 납입유예 및 대출만기 연장 등 다양한 금융지원 프로그램을 상시 운영하고 있다.
성대규 대표는 "불법사금융으로부터 금융소비자를 보호하고 금융취약계층의 경제적 부담을 덜기 위해서는 금융권의 지속적인 관심과 역할이 중요하다"며 "동양생명은 보험이 고객의 삶을 지키는 금융 안전망으로 기능할 수 있도록 금융 사각지대를 세심하게 살피고 포용금융 실천을 이어가겠다"고 말했다.