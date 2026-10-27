삼성물산 준지, K팝 아티스트 48인 전시 '디페스타' 의상 협업

AI 핵심 요약beta
- 준지는 27일 K팝 아티스트 48인 전시에 의상 협업했다.
- 전시는 파각을 주제로 사진·영상·패션·미술 작품을 선보인다.
- 준지 의상은 블랙과 가죽 재해석, 정교한 재단이 특징이다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 삼성물산 패션부문의 글로벌 디자이너 브랜드 준지가 K팝 아티스트 48인을 조명한 전시 '디페스타 디 오리진'에 참여해 의상 협업을 진행했다고 27일 밝혔다.
전시는 알을 깨고 새로운 세계로 나아간다는 의미의 '파각(Breakthrough)'을 콘셉트로 사진·영상·패션·미술 등을 선보인다. 준지는 브랜드 정체성인 블랙을 앞세워 국내 정상급 사진작가들의 작업과 어우러지는 의상을 내놨다. 가죽 소재의 현대적 재해석과 정교한 재단, 겉옷 위에 겉옷을 겹쳐 입는 연출이 특징이다.
전시는 11월 30일까지 서울 여의도 IFC몰 L3 노스아트리움 MPX 갤러리에서 열리며, 2027년 1월 도쿄 등 세계 주요 도시로 이어진다.
정욱준 크리에이티브 디렉터(부사장)는 "블랙은 형태와 비례의 차이를 선명히 드러내는 준지의 디자인 언어"라며 "이번 프로젝트를 기점으로 글로벌 패션 시장에서의 영향력을 지속적으로 확장해 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com