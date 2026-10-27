네이버, 브룩필드와 90억 달러 AI 인프라 계약 체결

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엔비디아 지분 투자 선결 조건 충족

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버가 브룩필드와 90억 달러(11조9241억원) 규모의 컴퓨터 인프라 확보 계약을 체결하며 엔비디아의 전략적 지분 투자를 위한 선결 조건을 충족했다.

이에 네이버·엔비디아·브룩필드가 공동 추진하는 1GW급 글로벌 AI 팩토리 사업도 본격적인 실행 단계에 들어가게 된다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 이해진 네이버 의장(사진 왼쪽부터) [사진 = 뉴스핌DB]

네이버는 브룩필드와 90억 달러 규모의 컴퓨팅 인프라 확보 계약을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 계약에 따라 브룩필드는 특수목적법인(SPV)인 가칭 'Asset Co.'를 설립하고 최대 90억 달러를 투자해 그래픽처리장치(GPU)와 데이터센터 등 AI 인프라를 확보한다. 이후 AI 팩토리 운영사인 네이버클라우드에 컴퓨팅 파워를 제공하는 구조다.

네이버와 네이버클라우드는 자체 GPU 클러스터 구축·운영 역량과 데이터센터 운영 노하우를 바탕으로 AI 팩토리 사업을 주도한다.

2027년 상반기 55MW 규모의 가동을 시작해 2028년까지 가동 규모를 200MW로 확대하고 하이퍼스케일 데이터센터 '각 세종'을 핵심 거점으로 해외 시장 진출을 단계적으로 추진할 계획이다.

엔비디아는 DSX 등 차세대 고성능 컴퓨팅 플랫폼을 중심으로 기술 협력을 제공해 AI 팩토리의 기술 경쟁력과 인프라 운영 효율성을 높일 예정이다.

3사는 이번 계약과 지분 투자를 계기로 글로벌 AI 인프라 시장 공략을 위한 장기적인 협력 관계를 강화한다는 방침이다.

네이버는 브룩필드와의 협력을 통해 대규모 AI 인프라 구축에 필요한 초기 투자 부담을 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다고 밝혔다.

사업 매출과 연계해 사용료를 지급하는 구조를 통해 사업 초기의 재무적 부담을 관리하고 운영 안정성을 높인다는 구상이다.

네이버는 종속회사인 네이버클라우드의 사용료 지급 의무에 대해서도 최대 8년간 지급보증을 제공하기로 했다. 원활한 계약 이행을 위한 신뢰 확보 조치라는 설명이다.

다만 지급보증 자체가 곧바로 네이버의 실제 자금 지출이나 비용 부담을 의미하는 것은 아니라는 입장이다.

네이버는 엔비디아를 대상으로 한 제3자 배정 유상증자 절차를 조속히 마무리할 계획이다. 구체적인 유상증자 내용은 추후 공개할 예정이다.

origin@newspim.com