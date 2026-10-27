JB금융, 3분기 누적 순익 5957억원, 역대 최대 실적 경신

AI 핵심 요약beta
- JB금융지주는 27일 3분기 순이익 2100억원을 기록했다
- 누적 순이익은 5957억원으로 전년보다 2.9% 증가했다
- 이사회는 보통주 1주당 317원의 분기 배당을 결의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = JB금융지주는 올해 3분기 및 누적 기준 지배지분 순이익이 전년 동기대비 각각 0.8%와 2.9% 증가한 2100억원과 5957억원을 기록했다고 27일 밝혔다. 3분기 및 누적 기준 모두 사상 최대 수준이다.
3분기 주요 경영지표들도 양호한 수준이다. 지배 지분 ROE와 연결 ROA는 각각 13.3%와 1.08%로 업종 내 최상위 수준의 수익성을 기록했다고 회사 측은 설명했다. 영업이익경비율(CIR)과 잠정 보통주자본비율(CET1)도 35.8%와 12.39%를 기록하며 안정적인 수준에서 관리하고 있다.
JB금융그룹은 자산 리밸런싱 전략으로 그룹의 자산 효율성을 높여가고 있다. 3분기에도 이러한 기조를 이어간 결과, 3분기 누적 그룹의 위험가중자산(RWA) 성장률을 원화대출금 성장률인 10.0%보다 낮은 5.1%에서 관리했다.
JB금융그룹 주요 계열사들도 견조한 실적을 이어갔다.
전북은행은 725억원, 광주은행은 824억원, JB우리캐피탈은 663억원의 순이익을 기록했고, JB자산운용과 JB인베스트먼트는 각각 66억원과 28억원의 순이익을 기록했다. 해외 손자회사인 캄보디아 프놈펜상업은행(PPCBank)은 143억원의 순이익을 시현했다.
한편 JB금융지주 이사회는 주주 환원 정책의 일환으로 보통주 1주당 317원의 분기 배당을 결의했다.
JB금융지주 관계자는 "앞으로도 안정적인 자본비율을 기반으로 수익성을 강화하는 한편, 주주 환원 정책을 지속 확대해 기업 가치를 제고할 것" 이라고 밝혔다.
romeok@newspim.com