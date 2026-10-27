한미약품, 3분기 영업익 31% 감소…로수젯 성장에 매출은 늘어

AI 핵심 요약beta
- 한미약품은 27일 3분기 매출 3774억원을 기록했다
- 영업이익과 순이익은 각각 31.3%, 69.1% 감소했다
- 전문의약품 처방 성장과 한미정밀화학 흑자 전환을 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기술이전 계약금 기저효과로 이익 감소
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미약품은 올 3분기 연결 기준 잠정 매출액이 3774억원으로 전년 동기 대비 4.2% 증가했다고 27일 공시했다.
영업이익은 378억원, 순이익은 140억원으로 각각 31.3%, 69.1% 감소했다. 3분기 연구개발(R&D) 비용은 매출의 16.5%에 해당하는 623억원이다. 3분기까지 누적 매출은 1조2376억원을 기록했다.
한미약품은 전 분기 소네페글루타이드 기술이전 계약금을 일시 인식한 데 따른 기저효과로 영업이익과 순이익이 전 분기보다 감소했다고 설명했다.
주요 전문의약품의 처방 성장은 이어졌다. 의약품 시장조사기관 유비스트 기준 한미약품의 3분기 누적 원외처방액은 7835억원이다.
이상지질혈증 치료 복합제 '로수젯'의 3분기 원외처방액은 652억원으로 전년 동기 대비 10.6% 증가했다. 고혈압 치료제 '아모잘탄패밀리'와 위식도역류질환 치료제 '에소메졸패밀리'는 각각 382억원, 152억원의 원외처방액을 기록했다.
중국 현지법인 북경한미약품의 3분기 매출은 793억원이었다. 북경한미는 중국 집중구매제도에 대응해 입찰과 공급 물량 확대 등을 추진하고 있다. 유통망과 관련해서는 매출채권이 회수될 때까지 신규 거래를 중단하고 내부통제를 강화하고 있다.
원료의약품 계열사 한미정밀화학의 3분기 매출은 전년 동기 대비 32.6% 증가한 228억원을 기록했다. 고수익 위탁개발생산(CDMO) 신규 수주 확대에 힘입어 영업이익과 순이익은 흑자 전환했다.
한미약품 관계자는 "신약 연구개발에 역량을 집중하고 주주가치 제고에 힘써 지속 가능한 성장을 이어가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com